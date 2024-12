Mascherano fue presentado en el Inter Miami: "Es un reto mayúsculo para mí”

El ex entrenador de la Selección argentina Sub 20, Javier Macherano fue presentado como el nuevo técnico del Inter Miami, equipo que participa en la MLS y en donde Lionel Messi es capitán.

El deportista nacido en Santa Fe llegó como reemplazo de Gerardo Martino, quien debió dejar el club por problemas personales, tras la eliminación de “Las Garzas” en los Playoffs de la Major League Soccer ante el Atlanta United.

Head Coach Javier Mascherano Introductory Press Conference https://t.co/rY3c98lfzV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 3, 2024

“Buenos días a todos. Gracias Jorge (Mas, presidente del Inter Miami) por tus palabras, es un privilegio estar acá”, comenzó el discurso el argentino.

Mascherano se encargó de resaltar lo agradecido que está por la oportunidad de dirigir a ‘Las Garzas’: “Es un reto mayúsculo para mí, lo tomo como eso. Poder entrenar a este club que tiene un proyecto muy ambicioso, que tiene grandes nombres y gente muy joven que tuve la suerte de entrenar”.

“Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión, por esta nueva oportunidad que se me presenta en mi carrera”, agregó el nuevo entrenador del Inter Miami.

El “Jefecito” no esquivó su opinión tras la reacción de la gente en las redes sociales luego del anuncio oficial de que sería el técnico encargado de reemplazar a Martino: “Obviamente que la gente puede tener su opinión y es válida, pero estoy convencido de que estoy capacitado para poder entrenar el equipo. Tengo mucha ilusión con poder hacerlo. La experiencia a veces en el futbol no tiene demasiado sentido”.

“Llevé tres años entrenando a las juveniles de la Selección argentina, sumado a mis 20 años de carrera y todo lo que he vivido. Siempre que tomo una decisión, en este caso haber aceptado el frente del Inter de Miami, es porque estoy convencido de lo que puedo hacer”, contó.

A su vez, afirmó que se siente capacitado para tomar las riendas del equipo y que, posteriormente, serán los resultados quien lo avalará o no: “Más allá de todo lo que pueda decir, los resultados y la temporada, sumado a lo que vayan viendo, de ahí saldrá la opinión de los escépticos de si estaban en lo cierto o no. Yo de momento me siento con la ilusión y la capacidad de poder hacerlo bien”.

En cuanto a su relación con la MLS, Mascherano contó que estuvo cerca de jugar en Estados Unidos: "Es una liga que conozco porque estuve muy cerca de jugar. Es una liga en crecimiento, que hoy en día está en los ojos del mundo porque Messi, sobre todo, hace que eso ocurra".

Mascherano debutará como entrenador del Inter Miami el próximo 14 de febrero, en un amistoso de pretemporada ante Orlando City, quien es su clásico de Florida, en el Raymond James Stadium de Tampa.