Manchester City y Manchester United se enfrentan en una nueva edición del derby

El Manchester City recibe este domingo al Manchester United en el marco de la fecha 4 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ambos equipos llegan con un irregular arranque en el certamen, aunque sin dudas el conjunto de Pep Guardiola comienza a preocuparse, ya que suma apenas un triunfo en tres presentaciones.

Probables formaciones de Manchester City vs Manchester United

Manchester City: Donnarumma; Aït-Nouri, Dias, Stones, Nunes; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Bobb, Haaland y Doku.

Manchester United: Lammens; Shaw, De Ligt, Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Zirkzee y Diallo.