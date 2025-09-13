En vivo

Manchester City y Manchester United se enfrentan en una nueva edición del derby

El equipo de Pep Guardiola juega este domingo el clásico de la ciudad. 

13/09/2025 | 20:33Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Manchester City vs Manchester United: horario y formaciones

El Manchester City recibe este domingo al Manchester United en el marco de la fecha 4 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ambos equipos llegan con un irregular arranque en el certamen, aunque sin dudas el conjunto de Pep Guardiola comienza a preocuparse, ya que suma apenas un triunfo en tres presentaciones.

Probables formaciones de Manchester City vs Manchester United

Manchester City: Donnarumma; Aït-Nouri, Dias, Stones, Nunes; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Bobb, Haaland y Doku.

Manchester United: Lammens; Shaw, De Ligt, Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Zirkzee y Diallo.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El Manchester City se enfrenta al Manchester United.

¿Cuándo se juega? Este domingo a las 12.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? En el Etihad Stadium.

¿Cómo se pueden ver los partidos? Se puede ver en ESPN y Disney+ y por medios digitales.

¿Qué equipo tiene un mal inicio en la Liga? El Manchester City tiene solo un triunfo en tres presentaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

