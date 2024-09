Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay: "Es el momento justo"

En una emotiva conferencia de prensa, el delantero Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay, disputando su último partido este viernes, ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

Mientras confirmaba su despedida, el “Pistolero” no pudo evitar quebrarse y admitió que le costaba dar el anuncio, pero que era una decisión meditada y analizada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Es algo que se ha venido manejando en las últimas horas, me hubiese encantado que se enteren por mí, por eso la conferencia. Sepan entender que el día viernes... me cuesta será mi último partido con la selección de mi país, pero es algo que lo venía pensando, analizando", remarcó el delantero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y agregó: "Es el momento indicado porque tengo mis razones, no hay nadie que tome la decisión, la cual es difícil, pero es el momento en el cual puedo jugar el último partido con la selección, lo voy a jugar con la misma ilusión que mi primer partido, en 2007, con las ganas de ese niño que empezó con 19 años y ese ya jugador veterano, viejo, como se lo quiera llamar, con una trayectoria increíble, va a dejar la vida el viernes. Me enseñaron a entregarme siempre por mi país".

"Di el máximo, no tengo nada para reprocharme, lo que sí quiero agradecer a cada hincha que me alentó en los últimos días, eso refleja lo que representé para mi país, y eso me dejará orgullo para el viernes", sostuvo el atacante "charrúa".

/Inicio Código Embebido/

No alcanzará hasta el viernes para tomar dimensión de quién se despide del fútbol de selecciones.



Luis Alberto Suárez Díaz, leyenda viviente ???? pic.twitter.com/EFkg9FSuJb — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 2, 2024

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo".

"El del medio (su hijo), Benja, no quería que me retirara de la Selección. ¡Qué me iba a decir después de las explicaciones que le daba, del sacrificio que yo hacía! Mi hija más grande entiende más, está disfrutando mucho porque sabe lo que está pasando. Se fueron con una levantada que me hicieron en el último partido de la Copa América, fue una linda imagen para ellos. La despedida del viernes va a ser un lindo recuerdo para ellos", precisó.

/Inicio Código Embebido/

"LA QUE AGUANTA TODO, TANTO LO BUENO COMO LO MALO..." Emocionantes palabras de agradecimiento de Lucho Suárez para su esposa.



?? @Uruguay pic.twitter.com/epJAPcVnn9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2024

/Fin Código Embebido/

Luis Suárez es un jugador histórico para la Selección uruguaya. Desde su debut en la mayor, en el año 2007, “Lucho” disputó un total de 142 partidos, el segundo jugador con más participaciones con su seleccionado, y convirtió 69 goles, siendo el máximo artillero histórico. Además, con Suárez como centrodelantero Uruguay ganó la Copa América de 2011 y consiguió su mejor resultado en un Mundial desde el año 1970, con el cuarto puesto obtenido en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Además, el goleador uruguayo ya había declarado en reiteradas ocasiones que convive de manera cotidiana con dolores en una de las rodillas. Cuando dejó al Gremio de Brasil, en fines de 2023, aclaró que tomaba pastillas y tenía que infiltrarse para poder jugar más de tres partidos por mes.

/Inicio Código Embebido/

"SOÑABA JUGAR EN LA SELECCIÓN CON LA 10 DE FRANCESCOLI." Luis Suárez llenó de elogios al Príncipe Enzo.



?? @Uruguay pic.twitter.com/D9DO48LUhi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2024

/Fin Código Embebido/

En su último torneo oficial con la “Celeste”, la Copa América de Estados Unidos 2024, el delantero de 37 años pudo disputar cuatro partidos, siendo suplente en todos ellos, y le marcó un gol agónico a Canadá, gracias al que su Selección pudo alzarse con la medalla de bronce.

Su último partido será ante Paraguay, este viernes 6 de septiembre desde las 20:30 horas (horario argentino) y se disputará en el Estadio Centenario, donde Uruguay juega como local.

Que fue Suárez para la Selección

* Máximo goleador histórico de la Selección con 69 goles: Suárez es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya, superando a leyendas como Diego Forlán y Edinson Cavani. Sus goles han sido fundamentales en momentos clave, clasificando a Uruguay a mundiales y llevándolo a instancias finales de importantes torneos.

* Récord al máximo anotador uruguayo en eliminatorias de la Conmebol (29 goles).

* Primer jugador uruguayo en marcar 4 goles en una eliminatoria sudamericana por el Mundial.

* Goles en todas las competiciones con la Selección Mayor: El delantero charrúa ha marcado goles en todas las competiciones en las que ha participado con la selección (Eliminatorias, amistosos, Copa América, Mundiales y Copa Confederaciones).

* Forma parte del selecto grupo de uruguayos en disputar cuatro mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022). Anotó en todos menos en Qatar, y su mejor posición fue el cuarto puesto en Sudáfrica.

* Récord de goles en eliminatorias: Durante un tiempo, Suárez fue el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas.