Lucas Bruera, el arquero campeón que jugará Libertadores y se recibió de abogado

Juan Schulthess

¿Por qué tantos escudos de fútbol en un cartel de una recibida? La pregunta, emanada de la boca de algún curioso desprevenido, se encuadra dentro una inquietud racional para cualquiera que haya pasado al frente de la Universidad Nacional de La Plata en ese tradicional momento de enchastre y festejo que marca el apogeo en la vida estudiantil.

No sería extraño que, en ese contexto, alguien divisara en esa prestigiosa casa de estudios pública la insignia de Estudiantes en un afiche de una celebración educativa de esa índole. O de Gimnasia. O, en realidad, de cualquier otro club. Pero de uno solo. ¿Por qué tantos? La respuesta, simple y al grano, marca el devenir de la incógnita: "Son los equipos por donde pasé".

La historia de Lucas Bruera es de esas difíciles de encontrar en el fútbol profesional. El arquero platense, de 27 años, juega en Carabobo de Venezuela, donde se consagró campeón este año y fue figura. En el ocaso del 2024, se alzó con otro título. Pero uno de esos que no abundan en el deporte de elite. Uno personal, pero que incluye a mucha gente detrás de las bambalinas: el de abogado.

SOY ABOGADO! ????

Oficialmente soy hijo de la GLORIOSA Universidad Nacional de La Plata



Gracias a todos los que me acompañaron en este camino de tantos años..



Nada de esto hubiera sido posible si no tuviese el pedazo de familia que tengo.. Cuando uno es chico y es futbolista,… pic.twitter.com/ewK6FLeZhe — Lucas Bruera (@LocoBruera) December 20, 2024

Fútbol y leyes

Lucas Bruera nació el 19 de octubre de 1997 en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Hincha de Estudiantes, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el club de sus amores, aunque logró encontrar continuidad en un puesto tan particular y complicado como el de arquero defendiendo la camiseta de Chacarita, en el ascenso nacional.

El guardametas pasó por otros equipos, y también por la selección juvenil argentina, pero explotó en Estudiantes de Buenos Aires. En el equipo de Caseros se afianzó como titular y fue clave en una campaña histórica, en la que "El Pincha" quedó a las puertas del ascenso a Primera tras no poder con Instituto en la final del Reducido de la segunda categoría.

Hasta ahí, podría ser una prometedora carrera ascendente de las tantas que se ven en los jugadores argentinos. Sin embargo, Bruera tenía algo que lo diferenciaba del resto: el estudio.

"Lo primero que hay que tener es mucha paciencia y constancia. Arranqué en 2016, cuando jugaba en Estudiantes de La Plata aún. Iba al banco de (Mariano) Andújar. Me costó mucho, porque también andaba por la selección sub-20. Pensaba para qué iba a estudiar, si iba a jugar al fútbol. Por suerte, tuve a mi viejo y mi familia que me insistían en que estudie", narró el arquero y abogado a Cadena 3.

"Siempre me gustaron el derecho, la historia y las leyes. Así arrancó todo. En 2016 metí pocas materias, pero arranqué y nunca dejé", agregó "El Loco".

Bruera, con la camiseta de arquero del Carabobo (Foto: @locobruera)

El año pasado, Bruera pasó al fútbol venezolano, para vestir la camiseta granate del Carabobo. El destino foráneo le llegó a los 26 años, en una decisión que también estuvo envuelta en su deseo de culminar los estudios universitarios.

"Recién me fui de Buenos Aires a los 26 años, cuando me quedaban dos materias. No me pude ir antes porque sabía que, si me iba, se iba a hacer difícil. En la universidad pública se rinde mayormente presencial. Se me dio la posibilidad de rendir en entrenamientos, estudiar en concentraciones, en los micros. Mis compañeros veían que me quedaba con la lucecita prendida, más que nada cuando no jugaba. Recién me afiancé en el arco a los 23 o 24 años. Tuve unos cuatro años de banco, y ahí leía a full", explicó.

Venezuela, entre finales y el sacrificio por el sueño universitario

La llegada de Bruera a Carabobo, club venezolano con sede en el estado homónimo, dentro de su capital, la ciudad de Valencia, lo encontró en un gran momento a nivel deportivo: no solo que se afianzó como titular y pieza basal en el engranaje del equipo, sino que lo guió, desde su solidez bajo los tres palos, a la primera vuelta olímpica de la máxima categoría en los 27 años de historia de la institución, y celebró, de yapa, el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Y, mientras tanto, los libros seguían ahí.

"Fue muy difícil. En Carabobo jugamos todas las finales: la del Apertura, que ganamos, la del Clausura y las dos Finales Absolutas. Fueron cuatro. Yo rendía Finanzas Públicas, una materia muy difícil, y arranqué a estudiarla en octubre, pero me costaba mucho concentrarme en las materias por las finales y la seriedad del asunto a nivel deportivo", detalló.

"Esa correlatividad entre las materias, las finales, cierta presión en el ambiente y el futuro de no saber a qué club vas a ir se juntaron, pero por suerte se pudo dar, me pude recibir y estoy mucho más tranquilo. Estoy cumpliendo mis objetivos, de tener regularidad, ser un arquero serio y ganador", agregó.

Primo de Facundo Bruera, el "9" de Barracas Central, que también estudia abogacía, Lucas sueña con alguna vez poder ser titular en su Estudiantes de La Plata, mientras disfruta de un onírico presente en Venezuela y con un título universitario bajo el brazo, desafiando a aquellas voces que dispersan la necesaria comunión entre el deporte y el estudio.

¡XI Ideal de la Liga FUTVE 2024! ????



Lucas Bruera, Leonardo Aponte, Marcel Guaramato, Edson Tortolero, Gustavo González y José Balza forman parte del XI de la Liga FUTVE en los premios @elmundounbalon ?? pic.twitter.com/ayhcu0ZAvj — Rincón Granate (@rincongranate24) December 11, 2024

Y lo hace con un cierre de año para enmarcar, como ese cartel de recibida decorado con los escudos de los clubes por donde pasó y que conforman su currículum vitae: Lucas Bruera, 27 años, arquero, campeón, con paso por la selección, la Libertadores en el horizonte y al que le dicen doctor.