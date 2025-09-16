En vivo

Deportes

Los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR en la Libertadores

Conmebol anunció que desde los Cuartos de Final se implementará una herramienta que permitirá a los árbitros comunicar el motivo de cada fallo.

16/09/2025 | 12:28Redacción Cadena 3

FOTO: Los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR en Libertadores y Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio un paso trascendental en su compromiso con la transparencia y la modernización del arbitraje. A partir de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, los árbitros principales explicarán en vivo sus decisiones tras una revisión de VAR.

Este innovador procedimiento, denominado Referee’s Announcement of VAR Decisions, ya había sido probado con éxito en la Final de la Conmebol Recopa 2024 disputada en el estadio Maracaná, y ahora será utilizado de forma oficial en los torneos de clubes más importantes del continente.

Con esta medida, cada vez que el VAR intervenga en una jugada, el árbitro tomará el micrófono y comunicará al estadio y a la audiencia televisiva la decisión adoptada, aclarando si se trata de un gol anulado, un penal confirmado, una expulsión o cualquier otra determinación relevante.

El objetivo es reducir la confusión, fortalecer la confianza del público y acercar aún más el juego a los hinchas.

La implementación de esta herramienta cuenta con el aval de la IFAB y la FIFA, y forma parte de la política de la Conmebol de profesionalizar y modernizar su arbitraje.

En los últimos años, la Confederación invirtió en tecnología y capacitación para sus jueces, y esta medida representa un nuevo hito en la búsqueda de transparencia.

Los Cuartos de Final de la Conmebol Libertadores y Sudamericana, que se jugarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, serán el escenario de estreno de esta innovación.

De funcionar con éxito, el anuncio en vivo de las decisiones del VAR se mantendrá en semifinales y finales, consolidándose como una práctica habitual en el fútbol sudamericano.

Lectura rápida

¿Qué medida anunció Conmebol? La implementación de un sistema donde los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR durante los partidos.

¿Quién avala esta iniciativa? La iniciativa cuenta con el apoyo de la IFAB y la FIFA.

¿Dónde se implementará esta medida? Se implementará en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el objetivo de esta medida? Reducir la confusión y fortalecer la confianza del público en las decisiones arbitrales.

¿Cuándo comenzará a utilizarse? Desde el 17 de septiembre hasta el 26 de septiembre de 2025 durante los Cuartos de Final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

