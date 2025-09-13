En vivo

Deportes

Juventus ganó un electrizante clásico ante el Inter sobre la hora por la Serie A

Con un gol agónico de Adzic en el tiempo añadido, la “Vecchia Signora” se impuso en Turín y es líder con puntaje ideal.

13/09/2025 | 15:22Redacción Cadena 3

FOTO: Juventus superó al Inter de Milán por 4-3.

La Juventus y el Inter de Milán regalaron un verdadero espectáculo en el Derby de Italia, válido por la tercera jornada de la Serie A, en el que la “Vecchia Signora” se impuso por 4-3.

En un encuentro cargado de emociones y cambios de marcador, Juventus se terminó de imponer gracias a un golazo de Adzic en tiempo de descuento, desatando la locura en el Juventus Stadium.

Con este resultado, el equipo dirigido por Igor Tudor mantiene el puntaje perfecto en el arranque del campeonato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El partido comenzó con la “Juve” golpeando primero gracias al tanto de Lloyd Kelly a los 14 minutos, tras aprovechar un centro preciso de Bremer. Sin embargo, el Inter reaccionó rápido y empató con un zurdazo de Hakan Calhanoglu desde la puerta del área.

Antes del descanso, el joven Yildiz volvió a poner en ventaja a los locales con un disparo colocado que dejó sin chances a Sommer.

En la segunda mitad, el Inter encontró nuevamente la igualdad con otro golazo de Calhanoglu, esta vez de volea al ángulo, y se puso al frente con el cabezazo de Marcus Thuram tras un córner.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando parecía que los dirigidos por Cristian Chivu se llevaban los tres puntos, Khéphren Thuram apareció para igualar las acciones de cabeza en una jugada de pelota parada que puso el 3-3 a siete minutos del final.

Finalmente, en el tiempo añadido, Adzic se vistió de héroe con un bombazo desde fuera del área que sentenció el 4-3 definitivo.

La Juventus quedó como único líder de la Serie A con nueve puntos, mientras que el Inter, que venía de caer en la fecha pasada, sumó su segunda derrota consecutiva y quedó en la mitad de la tabla con solo tres unidades.

Por otro lado, Cagliari venció a Parma por 2-0 con goles de Yerry Mina y Mattia Felici, consiguiendo su primera victoria en el campeonato.

El equipo dirigido por Fabio Pisacane suma cuatro puntos en tres fechas y consigue un respiro en el arranque del torneo. En tanto, el Parma, que no logra despegar bajo la dirección del joven técnico español Carlos Cuesta, sigue sin ganar y queda en zona baja de la tabla con apenas una unidad, lo que incrementa la presión de cara a la próxima jornada.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Juventus e Inter?
La Juventus ganó 4-3 al Inter de Milán.

¿Quién anotó el gol decisivo?
El gol decisivo fue anotado por Adzic en tiempo añadido.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el Juventus Stadium.

¿Cuántos puntos tiene la Juventus tras esta victoria?
La Juventus se encuentra como líder con nueve puntos.

¿Cuál es la situación del Inter tras este partido?
El Inter quedó en la mitad de la tabla con tres unidades tras dos derrotas consecutivas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

