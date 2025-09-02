Jorge Sampaoli podría ser entrenador del Atlético Mineiro

Después de la fuerte caída de la negociación con el Santos F.C, el entrenador argentino Jorge Sampaoli tiene conversaciones avanzadas con la dirigencia del Atlético Mineiro y podría convertirse en el nuevo director técnico del plantel profesional.

Hasta el momento, la comisión directiva del elenco brasileño coincidió con el proyecto deportivo presentado por Sampaoli. El único aspecto que resta es el acuerdo económico de ambas partes; en caso de concretarlo, Jorge Sampaoli se unirá a la institución deportiva de Belo Horizonte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Mineiro se encuentra en una compleja situación, porque tiene que encontrar un reemplazo para el puesto que dejó Alex “Cuca” Stival, quien fue despedido debido al desastroso desempeño del equipo.

Por este motivo en particular, ??todo parece indicar que la dirigencia y Sampaoli llegarán a un acuerdo formal para concretar su arribo al club, una situación que traería tranquilidad a los hinchas, quienes desean observar un cambio importante en los resultados de los partidos.

Por otra parte, el entrenador se encuentra sin rodaje, porque desde el 30 de enero de este mismo año, se encuentra sin club. Sin embargo, la dirigencia del Minieiro no duda de las capacidades de Sampaoli y esperará concretar su llegada, la cual parecería que podría cambiar el turbulento panorama del equipo.

En el Stade Rennais F.C., el último equipo que dirigió, Jorge Sampaoli estuvo al mando durante un breve y desafiante período en el que alcanzó a dirigir 10 encuentros oficiales. En ese lapso, el equipo consiguió 3 victorias, pero sufrió 7 derrotas, en medio de una etapa de transición y cambios profundos dentro del club. A pesar de los resultados adversos, Sampaoli apostó por un estilo ofensivo y por la promoción de jóvenes talentos, intentando imponer su sello en un contexto complejo y con poco margen de maniobra.

Si bien su ciclo en el fútbol francés fue corto, el argentino dejó bases interesantes desde lo táctico que podrían ser aprovechadas a futuro. Su salida estuvo ligada a diferencias en la planificación deportiva que a una falta de compromiso, reflejó una vez más su convicción por proyectos claros y alineados con su visión futbolística.