Gago fue agredido tras perder por goleada en el fútbol mexicano

FOTO: Gago fue agredido mientras se iba de la cancha. (Foto: captura)

Fernando Gago vivió una noche para olvidar en el fútbol mexicano cuando su equipo, el Necaxa, perdió por 3-0 ante los Xolos de Tijuana y ser agredido por los hinchas.

El equipo del entrenador argentino con pasado en Boca fue goleado este miércoles por la noche y al marcharse del campo de juego Gago fue agredido con lo que parecería ser un vaso con contenido líquido dentro.

Por suerte lo quieren a Gago en Necaxa pic.twitter.com/JxG7UjVUUh — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) September 2, 2025

La derrota ante los Xolos significó la tercera de forma consecutiva y así el Necaxa se ubica 15° en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Además, el equipo de Gago ganó solo uno de los últimos siete partidos que disputó, con dos empates, cuatro derrotas y cerca de 300 minutos sin lograr convertir goles.

En conferencia de prensa y tras la derrota, el entrenador argentino declaró ser el máximo responsable del presente del equipo.