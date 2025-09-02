En vivo

Deportes

Gago fue agredido tras perder por goleada en el fútbol mexicano

El Necaxa cayó por 3-0 ante Xolos de Tijuana y los hinchas se la agarraron con el entrenador argentino.  

02/09/2025 | 15:20

FOTO: Gago fue agredido mientras se iba de la cancha. (Foto: captura)

Fernando Gago vivió una noche para olvidar en el fútbol mexicano cuando su equipo, el Necaxa, perdió por 3-0 ante los Xolos de Tijuana y ser agredido por los hinchas.

El equipo del entrenador argentino con pasado en Boca fue goleado este miércoles por la noche y al marcharse del campo de juego Gago fue agredido con lo que parecería ser un vaso con contenido líquido dentro.

La derrota ante los Xolos significó la tercera de forma consecutiva y así el Necaxa se ubica 15° en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Además, el equipo de Gago ganó solo uno de los últimos siete partidos que disputó, con dos empates, cuatro derrotas y cerca de 300 minutos sin lograr convertir goles.

En conferencia de prensa y tras la derrota, el entrenador argentino declaró ser el máximo responsable del presente del equipo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Fernando Gago?
Su equipo, el Necaxa, perdió 3-0 ante los Xolos de Tijuana y fue agredido por hinchas.

¿Quién es Fernando Gago?
Es un entrenador argentino con pasado en Boca.

¿Cuándo sucedió el incidente?
Ocurrió el miércoles por la noche.

¿Dónde se produjo la agresión?
En el campo de juego tras la derrota del Necaxa.

¿Por qué es relevante la derrota?
Fue la tercera consecutiva del Necaxa, que se ubica 15° en la Liga MX.

