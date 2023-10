Indignación en Chile por no formar parte de la organización del Mundial 2030

FOTO: Chile no formará parte de la organización del Mundial 2030.

Este miércoles, la FIFA anunció que el Mundial 2030 comenzará en Sudamérica. Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán un partido cada uno para luego ir a jugar a España, Portugal y Marruecos.

El partido inaugural será en el Estadio Centenario, en Uruguay, donde se jugó el primer Mundial de la historia en 1930.

El país trasandino se tomó esto con decepción, ya que se esperaba que Chile también forme parte del Mundial. En el país vecino incluso ya se hablaba de algunos estadios concretos para recibir los partidos: el estadio Calvo y Bascuñán, de la ciudad de Antofagasta; el Monumental, donde juega Colo Colo, y el estadio Nacional.

Pablo Millad, presidente de la ANFP, declaró en conferencia de prensa y dijo: “Fue una decisión del consejo de FIFA; había una postulación conjunta de los cuatro países de Sudamérica”.

“Los criterios son cuestionables: me dijeron que Montevideo por haber sido la primera sede del primer Mundial; Argentina por ser el campeón actual, y Paraguay por ser la sede de la CONMEBOL”, agregó Millad.

Millad explicó que otras de las razones fue que la FIFA buscaba un equilibrio entre Sudamérica y Europa/Asia y que en ambos lugares sean tres países los que alberguen el Mundial.

“Nos sentimos muy dolidos”, declaró Millad.

"Esto no se trata de una persona: esto se trata de un Gobierno, porque estamos postulando por un Gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Domínguez, máxima referencia dirigencial de la Conmebol, opinó en conferencia de prensa sobre la ausencia de Chile: "Originariamente se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma la FIFA. Ellos determinan cómo y qué".

Chile no pierde las esperanzas y seguirá intentado ser considerado, aunque seguramente sea muy difícil ya que solo se jugarían tres partidos en Sudamérica.