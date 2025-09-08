Independiente busca levantar la clausura de su estadio para enfrentar a Banfield

Independiente mantuvo una reunión con las autoridades de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para el partido del sábado ante Banfield.

El pasado miércoles 20 de agosto, la barbarie se apoderó del partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se suspendió por serios y violentos incidentes. Horas después, estos hechos de gravedad decantaron en la clausura del estadio para realizar pericias y, en lo deportivo, el jueves fue descalificado el ´Rojo´ del certamen.

Por esta clausura, el partido del fin de semana del 24 de agosto ante Platense en condición de local fue suspendido y, este sábado, Independiente volvería a su casa tras los incidentes ante la Universidad de Chile.

Por ello, las autoridades del ´Rojo´ y del APreViDe mantuvieron una reunión para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio. Independiente hizo una presentación en la que el organismo provincial realizó algunas modificaciones menores y este lunes podría aprobarse.

Además, uno de los puntos destacados es que APreViDe y la policía bonaerense tendrán más injerencia en el operativo. Así, Independiente jugaría en su estadio el próximo sábado ante Banfield con aforo completo desde las 16.45 horas.