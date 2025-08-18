En vivo

Deportes

Huracán recibe a Once Caldas en busca del pasaje a cuartos de final

El partido tendrá lugar en el estadio Tomás Adolfo Duco desde las 19 horas del martes.

18/08/2025 | 15:30Redacción Cadena 3

FOTO: Huracán viene de ganarle 1-0 a Argentinos Juniors.

Huracán recibe a Once Caldas de Colombia en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el partido de ida, el equipo cafetero ganó 1-0.

El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19 horas, con el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli mientras que su compatriota Pablo Goncalves estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN.

El equipo del entrenador Frank Darío Kudelka viene de ganar 1-0 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Parque Patricios quedaron en el tercer lugar del Grupo A con 9 puntos, a uno del líder Barracas Central.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esta victoria ante el ´Bicho´, el entrenador Kudelka paró un equipo mayoritariamente alternativo en el que solo repitieron titularidad tres jugadores con respecto a la derrota ante Once Caldas: los mediocampistas Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil y Rodrigo Cabral.

Estos tres futbolistas serán de la partida ante Once Caldas este martes y, factiblemente, Kudelka repita el once que inició la derrota en Colombia.

Por su parte, el equipo de Hernán Herrera viene de empatar 0-0 con Alianza, en condición de visitante, en el marco de la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor de Colombia. Con este resultado, los de Manizales se ubican en el decimonoveno lugar de la tabla.

En este empate ante Alianza, el entrenador Herrera guardó al once inicial que le ganó a Huracán y paró un equipo completamente alternativo, pensando en este viaje a Argentina.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo enfrenta a Huracán? Huracán se enfrenta a Once Caldas de Colombia.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el martes a las 19 horas.

¿Dónde tendrá lugar el encuentro? El partido se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida? En el partido de ida, Once Caldas ganó 1-0.

¿Qué entrenador dirige a Huracán? El equipo es dirigido por Frank Darío Kudelka.

[Fuente: Noticias Argentinas]

