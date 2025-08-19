Huracán cae con Once Caldas y se complica su pasaje a cuartos
El partido tiene lugar en el estadio Tomás Adolfo Duco desde las 19 horas.
19/08/2025 | 20:26Redacción Cadena 3
FOTO: Huracán recibe a Once Caldas en el Ducó. (Foto:Sudamericana)
Huracán recibe a Once Caldas de Colombia en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el partido de ida, el equipo cafetero ganó 1-0.
El encuentro se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19 horas, con el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli mientras que su compatriota Pablo Goncalves estará en el VAR. La transmisión está a cargo de ESPN.
El “Globo” abrió el tanteador con un gol de Matko Miljevic, desde los doce pasos. Pero, la salida del medio benefició al elenco colombiano y Dayro Moreno definió con precisión y puso el 1-1.
En los instantes finales, el elenco local sufrió la pérdida de un jugador de campo: Juan Bisanz, quien realizó una acción indebida y se retiró del campo de juego expulsado.
Partido en desarrollo
Lectura rápida
¿Qué equipo enfrenta a Huracán? Huracán se enfrenta a Once Caldas de Colombia.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el martes a las 19 horas.
¿Dónde tendrá lugar el encuentro? El partido se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
¿Cuál fue el resultado del partido de ida? En el partido de ida, Once Caldas ganó 1-0.
¿Qué entrenador dirige a Huracán? El equipo es dirigido por Frank Darío Kudelka.
[Fuente: Noticias Argentinas]