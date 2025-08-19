Huracán cae con Once Caldas y se complica su pasaje a cuartos

Huracán recibe a Once Caldas de Colombia en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el partido de ida, el equipo cafetero ganó 1-0.

El encuentro se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19 horas, con el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli mientras que su compatriota Pablo Goncalves estará en el VAR. La transmisión está a cargo de ESPN.

El “Globo” abrió el tanteador con un gol de Matko Miljevic, desde los doce pasos. Pero, la salida del medio benefició al elenco colombiano y Dayro Moreno definió con precisión y puso el 1-1.

En los instantes finales, el elenco local sufrió la pérdida de un jugador de campo: Juan Bisanz, quien realizó una acción indebida y se retiró del campo de juego expulsado.

Partido en desarrollo

