Gustavo Costas espera que Salas cometa errores en el partido ante River

FOTO: Maximiliano Salas jugó en Racing entre enero de 2024 y julio de este año.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, palpitó el partido de cuartos de final de Copa Argentina ante River donde se encuentra su ex dirigido Maximiliano Salas, del cual declaró que espera que “se equivoque bastante”.

Luego de ganarle a Deportivo Riestra a principios de agosto y que River lo haga ante Unión de Santa Fe a fines de mes, se confirmó lo que será el partido de cuartos de final de Copa Argentina entre Racing y el ´Millonario´, con el condimento especial de la presencia de Salas en el equipo de Marcelo Gallardo tras su polémica salida de la ´Academia´.

Sobre lo que será este encuentro, el que habló fue el entrenador racinguista que opinó: “Tienen el morbo del partido con River. Esperemos que Salas no juegue como jugaba con nosotros y que se equivoque bastante. Sabemos que va a ser el partido del morbo, más allá de que sea un clásico, ahora tiene un plus con todo lo que pasó, con todo lo que se vivió por lo de Maxi”.

“Sabemos cómo tenemos que jugar, esos partidos no tenés que jugarlos, ¡tenés que ganarlos! Tenemos que estar mentalizados que jugamos ante un gran rival que trajo casi un equipo nuevo. Sabemos lo que nos jugamos, es una copa que no tiene y se la queremos dar como hicimos con la Recopa” agregó.

Además, Costas se refirió al flojo presente del arquero Gabriel Arias que está siendo foco de críticas por parte de los hinchas: “Yo no hubiese hecho esa campaña con Arias, con Gabi tengo más allá de una relación de arquero - entrenador. No hacía falta, porque si la haces, están todos con que era verdad lo que pasó. Lo del partido con Peñarol no lo habíamos hablado, porque yo siempre consulté. Desde cuando apareció esto, no de ahora”.

“Yo lo hago hace mucho esto de consultar con los entrenadores de arqueros… ¿vos qué harías? Te digo la verdad, yo nunca hubiese hecho eso (de cambiar al arquero). Hablaba con ellos y me decían que si iba a hacerlo no se los tenía que decir antes, porque si no jugas con la cabeza. Por eso tomé la decisión de no decirle antes, tal vez me equivoqué y le pedí perdón. Nosotros con el cuerpo técnico teníamos resuelto hacer el cambio” concluyó.