Luis Fernández Echegaray

Argentina

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Gimnasia (LP)

Mendoza

La Última Jugada

Godoy Cruz vs. Gimnasia

La Plata

Heatódromo

Fran Reale

Vuelta popular

Celeste Pereyra

Música ligera

Deportes

Godoy Cruz y Gimnasia se enfrentan en un duelo clave

El "Tomba" recibe al "Lobo" en el estadio Feliciano Gambarte.

07/08/2025 | 18:13

FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Gimnasia La Plata: horario y formaciones

Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. 

Partido en desarrollo

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata.

¿Cuándo se juega el partido? Este jueves.

¿A qué hora es el encuentro? A las 17 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará? En el estadio Feliciano Gambarte.

¿Cómo se puede ver el partido? Por ESPN Premium y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

