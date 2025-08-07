Godoy Cruz y Gimnasia se enfrentan en un duelo clave
El "Tomba" recibe al "Lobo" en el estadio Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte.
Partido en desarrollo
¿Qué equipos juegan? Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata.
¿Cuándo se juega el partido? Este jueves.
¿A qué hora es el encuentro? A las 17 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará? En el estadio Feliciano Gambarte.
¿Cómo se puede ver el partido? Por ESPN Premium y plataformas digitales.
