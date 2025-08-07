Godoy Cruz y Gimnasia se enfrentan en un duelo clave: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Gimnasia La Plata: horario y formaciones

Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Tomba” arrastra tres empates en las tres primeras presentaciones, mientras que el “Lobo”, de andar irregular, llega tras lograr su primera victoria.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.