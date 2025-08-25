En vivo

Deportes

Godoy Cruz recibirá a Vélez con la necesidad de cortar la mala racha

El partido se jugará a las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

25/08/2025 | 00:06Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Vélez: horario y formaciones

Godoy Cruz y Vélez chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un choque de equipos con realidades muy diferentes: el “Tomba” llega herido tras la eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que el “Fortín” clasificó a los cuartos de final de la Libertadores.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.

Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido? Godoy Cruz y Vélez son los equipos que se enfrentan.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega el lunes en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Dónde se juega el encuentro? El encuentro se disputará en el estadio Feliciano Gambarte.

¿A qué hora comienza el partido? El partido comenzará a las 17 horas de Argentina.

¿Cómo se puede ver el partido? El partido se podrá ver por ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go y Flow.

[Fuente: Noticias Argentinas]

