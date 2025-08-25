Godoy Cruz recibirá a Vélez con la necesidad de cortar la mala racha
El partido se jugará a las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.
25/08/2025 | 00:06Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Vélez: horario y formaciones
Godoy Cruz y Vélez chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.
Se trata de un choque de equipos con realidades muy diferentes: el “Tomba” llega herido tras la eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que el “Fortín” clasificó a los cuartos de final de la Libertadores.
Probables formaciones
Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
