Godoy Cruz empata ante el Atlético Mineiro en Brasil

Atlético Mineiro recibe a Godoy Cruz este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Arena MRV desde las 19 horas de la Argentina.

Santino Andino convirtió a los 37 minutos del primer tiempo el 1 a 0 para Godoy Cruz ante Atlético Mineiro.

¡¡DEFINICIÓN TOP!! Santino Andino y una jugada inmejorable para poner el 1-0 de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ASTZllFZNk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Partido en desarrollo

