Godoy Cruz empata ante el Atlético Mineiro en Brasil
El "Tomba" visita al duro equipo brasileño en el marco del inicio de octavos del certamen continental.
14/08/2025 | 20:25Redacción Cadena 3
FOTO: Santino Andino anotó un golazo. (Prensa Godoy Cruz)
Atlético Mineiro recibe a Godoy Cruz este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en el Estadio Arena MRV desde las 19 horas de la Argentina.
Santino Andino convirtió a los 37 minutos del primer tiempo el 1 a 0 para Godoy Cruz ante Atlético Mineiro.
¡¡DEFINICIÓN TOP!! Santino Andino y una jugada inmejorable para poner el 1-0 de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025
?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ASTZllFZNk
Partido en desarrollo
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Atlético Mineiro vs Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
¿Cuándo es el partido?
El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 19 horas de Argentina.
¿Dónde se juega?
En el Estadio Arena MRV, Brasil.
¿Cómo se puede ver?
Transmisión disponible en ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
¿Qué equipos participan?
Participan Atlético Mineiro, actual subcampeón de la Copa Libertadores, y Godoy Cruz.
[Fuente: Noticias Argentinas]