Gimnasia superó a Atlético Tucumán por la mínima en La Plata

Con un gol en contra de Damián Martínez, el "Lobo" se llevó un encuentro que estuvo demorado por falta de luz.

01/09/2025 | 19:46Redacción Cadena 3

FOTO: Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Atlético Tucumán.

Gimnasia y Esgrima La Plata logró un triunfo clave como local al imponerse por 1-0 frente a Atlético Tucumán en un partido marcado por la intensidad, la fricción y un momento de demora, ya que el encuentro estuvo parado por falta de luz.

El único tanto de la tarde llegó a los nueve minutos, cuando un gol en contra de Damián Martínez inclinó la balanza a favor del equipo platense, que supo resistir los intentos del “Decano” para llevarse los tres puntos.

El partido a los 28 minutos del segundo tiempo se encontró varios minutos frenado ya que no había luz en el estadio y el árbitro Pablo Dóvalo estaba decidido a suspenderlo pero posteriormente parte de la iluminación volvió y con el respaldo de ambos equipos se terminó reanudando el encuentro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro arrancó con gran ritmo y rápidamente aparecieron las situaciones claras. Marcelo Torres estrelló un remate en el travesaño a los 11 minutos, mientras que el visitante respondió con aproximaciones de Coronel y Laméndola.

Sin embargo, la primera parte también dejó una polémica fuerte: a los 27 minutos, Leandro Díaz vio la tarjeta roja tras una agresión, dejando a Atlético con un hombre menos en gran parte del partido. Pese a ello, los tucumanos nunca renunciaron al ataque.

Ya en el complemento, el “Lobo” encontró la ventaja en una jugada desafortunada para la visita: Martínez convirtió en propia puerta y desató el festejo en el Bosque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde allí, los de La Plata crecieron con el ingreso de Lomónaco y Piedrahita, generando contras peligrosas. Atlético, por su parte, empujó con centros y pelotas paradas, teniendo ocasiones muy claras a través de Ortiz y Cabrera, que no pudieron concretar ante la defensa tripera y la seguridad de Insfrán.

En un final cargado de nervios, Gimnasia resistió los últimos embates y se quedó con un triunfo trabajado, que lo sostiene en la pelea de la tabla en el sexto lugar con diez unidades.

Atlético Tucumán, en cambio, se marchó con bronca tras dejar todo en cancha a pesar de la desventaja numérica y de no poder capitalizar sus llegadas y hasta el momento es el último clasificado a los playoffs de la Zona B con nueve puntos.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido? Gimnasia y Esgrima La Plata ganó el partido por 1-0.

¿Quién anotó el gol decisivo? El gol decisivo fue un gol en contra de Damián Martínez.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el 1 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro? El encuentro se realizó en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

¿Qué ocurrió durante el partido? El encuentro estuvo demorado por falta de luz durante varios minutos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

