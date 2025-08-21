Gianni Infantino repudió la violencia en Avellaneda y pidió sanciones ejemplares

FOTO: Gianni Infantino, en la antesala del Superclásico: "Es uno de los mayores espectáculos del mundo"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que terminó suspendido y posteriormente cancelado.

A través de un comunicado oficial, el máximo dirigente del fútbol mundial condenó en duros términos los hechos de violencia que se desataron en las tribunas y que dejaron decenas de heridos.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, expresó Infantino en el inicio de su mensaje, subrayando que lo sucedido constituye un retroceso en la lucha contra la violencia en el fútbol.

En su comunicado, el titular de la FIFA enfatizó que “la violencia no tiene cabida en el fútbol” y recordó que este deporte debe ser un espacio de disfrute y seguridad para todos.

“Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, sentenció, al tiempo que transmitió su solidaridad con los afectados por los incidentes.

Infantino también fue contundente en su pedido a las autoridades correspondientes: “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

De esta manera, dejó en claro que la máxima entidad del fútbol mundial respalda medidas firmes para evitar que episodios como el de Avellaneda se repitan.

Las declaraciones del presidente de la FIFA se suman a las expresiones de repudio que llegaron desde distintos sectores del fútbol internacional y regional tras una jornada que quedará marcada como una de las más violentas en torneos continentales recientes.

Mientras tanto, la Conmebol continúa evaluando qué medidas disciplinarias adoptará luego de una noche que puso en jaque no solo el desarrollo de la Copa Sudamericana, sino también la seguridad en el fútbol sudamericano.