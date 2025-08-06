Gallardo metió mano en el equipo: la nueva lista de River para la Libertadores

FOTO: Marcelo Gallardo ya tiene los cinco reemplazos en la lista de la Copa Libertadores.

A una semana del duelo ante Libertad en Asunción, River Plate presentó ante la Conmebol los cinco cambios permitidos en su lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores, que son: Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Matías Galarza, Juan Carlos Portillo y Sebastián Boselli en lugar de Manuel Lanzini, Matías Rojas, Gonzalo Tapia, Matías Kranevitter y Leandro González Pírez.

El cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo definió los ajustes en función del reglamento vigente, que permite cinco modificaciones en esta instancia, para afrontar los dos encuentros ante Libertad de Paraguay.

La decisión responde tanto a criterios tácticos como a situaciones contractuales y físicas: Quintero, de regreso en el club, ocupará el dorsal 10 y reemplazará a Lanzini, mientras que Salas tomará el número 7 en lugar de Rojas. Por su parte, Galarza, con la 23, sustituirá a Tapia, recientemente transferido a San Pablo.

En el mediocampo, Portillo ingresará por Kranevitter y llevará la camiseta número 5 después de recibir el alta médica tras superar una tendinitis, aunque no estará disponible para el partido de ida.

En la defensa, Boselli ocupará el lugar de González Pírez con el dorsal 14, tras ser repescado desde Estudiantes y su inclusión responde a la necesidad de alternativas en la zaga, ante las lesiones de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Los jugadores excluidos de la nómina fueron seleccionados en función de su salida del club o su baja consideración actual. Además de los cinco reemplazados, otros futbolistas como Franco Mastantuono, Rodrigo Aliendro y Lucas Lavagnino continúan en la lista pese a haber sido transferidos, y podrían ser reemplazados en instancias posteriores.

De avanzar a cuartos de final, River podrá realizar tres cambios adicionales, y otros tres en caso de llegar a semifinales. El primer cruce ante Libertad se disputará el jueves 14 de agosto en el estadio Defensores del Chaco, mientras que la revancha será el 21 en el Monumental.