La Copa Libertadores esa obsesión

Por Gabriel Rodríguez

Regresa la Copa Libertadores, la máxima competencia sudamericana por equipos y dominada ampliamente en el último tiempo por los brasileños que ganaron las últimas seis ediciones, imponiéndose además en siete de las últimas ocho y hasta jugando entre sí cinco de las últimas siete finales.

Los cruces de octavos de final tendrán a River jugando ante Libertad de Paraguay y del mismo lado del cuadro aparece el choque entre Universitario de Perú y Palmeiras. ¿Por qué no imaginar un River - Palmeiras en cuartos?

De los 16 clasificados, doce lograron alguna vez el título menos Libertad, Universitario, Fortaleza y Cerro Porteño.

PALMEIRAS. Brasil puso seis clubes en fase de grupos y todos avanzaron a octavos de final, tres como líderes de su grupo y uno de ellos siendo el mejor de todos: Palmeiras. El "Verdao" fue el único que ganó los seis partidos, alcanzando su propia marca de 2022 y las que también obtuvieron Vasco da Gama en 2001, Santos en 2007 y Boca en 2015. Hasta las semifinales, podrá definir como local y, además, con 17 tantos resultó el más goleador.

Dos veces campeón del certamen (2020 y 2021), llegó a octavos en 2024, a semifinales en 2023 y 2022. Está peleando el Brasileirao con Flamengo y Cruzeiro, y tuvo un buen Mundial de Clubes, ganando invicto su grupo y cayendo ante el subcampeón Chelsea en cuartos, instancia a la que llegó tras eliminar al campeón defensor de la Libertadores, Botafogo.

Para ganar esta edición compró en 15 millones de dólares al paraguayo Ramón Sosa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los peruanos, dirigidos por Jorge Fossati fueron segundos de River en fase de grupos, con cuatro tantos en contra es uno de los cinco equipos que menos goles permite y marchan a dos unidades de la punta del torneo local.

RIVER. River perdió a Franco Mastantuono pero con su venta ganó 51 millones de dólares para luego gastar 21,5 millones en Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero y los ex Talleres, Juan Portillo y Matías Galarza Fonda. Son 64 millones los dólares que el Millonario pagó por 16 refuerzos desde la vuelta del "Muñeco". ¿Le alcanzará?

Cayó solamente en dos partidos de los últimos 33 (ante Estudiantes en marzo pasado y contra Inter en el Mundial de Clubes, ganando 10 de los últimos 16. En el Monumental ya son 13 los cotejos sin perder y de visitante no lo hace desde hace 11 juegos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por Libertadores lleva 16 invicto como local, con 13 triunfos, siendo aquel 0-1 ante Mineiro en los cuartos de 2021 la última vez que cedió los tres puntos en casa. Marcelo Gallardo es el entrenador que más series eliminatorias ganó con 18 de 24, un 75% de efectividad, seguido de Carlos Bianchi con 16 y el portugués del Palmeiras, Abel Ferreira con 12.

Junto a Libertad, son los equipos que más veces empataron con tres encuentros y está cuarto entre los mejores primeros, detrás de Palmeiras, Sao Paulo y Racing.

Al ser el ganador en 2018, es un oasis en medio del camino, ya que antes y después de aquel título en Madrid, los brasileños siempre fueron campeones.

Con 676 puntos en 390 partidos, el Millonario es el líder de la tabla histórica de la competencia, seguido de Nacional de Uruguay con 638; Boca 596; Peñarol 577; Olimpia 504; Cerro Porteño 462 y séptimo aparece el primer brasileño, Palmeiras con 442 unidades.

Marcha bien su derrotero en el torneo local, pero viene de ser eliminado en fase de grupos de un Mundial de Clubes en donde no pudo doblegar a Monterrey y perdió ante el Inter italiano.

SAO PAULO. Del mismo lado de la llave vienen Nacional de Medellín, orientado por Javier Gandolfi que perdió los tres encuentros que jugó de visitante y sin haber marcado goles, ante el Sao Paulo dirigido Hernán Crespo quien encadenó cinco victorias seguidas desde su arribo y su equipo pasó de la 14ª posición a la octava del Brasileirao. Asimismo, está a un paso de avanzar a cuartos de final de la Copa de Brasil.

Sao Paulo fue el líder del grupo en donde participó Talleres y junto a Palmeiras y River son los únicos que no han perdido, siendo además el segundo mejor de los primeros y con un dato llamativo: de los cuatro partidos que ganó, tres lo hizo de visitante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

BOTAFOGO. Botafogo y Liga de Quito completan ese lado del cuadro. El último campeón de la Libertadores marcha octavo en el Brasileirao y quedó cerca de los cuartos de la Copa de Brasil. En el Mundial de Clubes fue eliminado en octavos por Palmeiras pero se clasificó en el "grupo de la muerte", por detrás de Paris Saint Germain y por encima de Atlético de Madrid. Liga definirá en Ecuador al ser el último clasificado de los primeros y los brasileños siendo el mejor de los segundos, ya que terminó primero del grupo con Estudiantes, pero con peor diferencia de gol.

VÉLEZ. A su vez están Fortaleza - Vélez y Peñarol - Racing. Los brasileños ya no tienen a Juan Pablo Vojvoda en la dirección técnica, fueron escoltas de Racing en grupos, eliminados de la Copa de Brasil por un equipo de tercera división y si bien faltan 20 fechas para terminar el Brasileirao, están en zona de descenso. Vélez es el sexto entre los primeros; detrás de Palmeiras, Racing, River e Inter es uno de los más goleadores. El velezano vive horas muy dudosas con los futuros de Maher Carrizo y Thiago Fernández.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

RACING. Peñarol con 11 puntos terminó igual que Vélez en grupos pero por diferencia de gol pasó a la familia de los segundos. Los uruguayos tienen el inmediato antecedente de haber sido semifinalistas en 2024, instancia a la que arribaron después de 13 años, siendo eliminados por el campeón Botafogo. La Academia ganó con holgura su grupo, con gran rendimiento internacional ya que en 2024 fue el campeón de la Sudamericana. Después de Palmeiras es el más goleador y tiene en "Maravilla" Martínez a su esperanza en la red. Con 46 tantos en 73 partidos, es el tercer artillero histórico del siglo 21, cerca de Milito y de "Licha" López.

Hay un dato curioso: en el calendario, Racing perdió cuatro de los últimos 17 cotejos, ante Bucaramanga, Platense, Barracas y Estudiantes... todos de local.

ESTUDIANTES. Asimismo, Cerro Porteño enfrentará a Estudiantes y Flamengo a Inter. Los paraguayos marchan líderes e invictos en su liga, con el plus de la victoria en el clásico ante Olimpia, en el choque de técnicos argentinos como Diego Martínez y Ramón Díaz. El "Ciclón" avanzó a octavos arañando ya que fue el clasificado que menos puntos sumó (7) y junto a Nacional de Medellín los que más perdieron con tres partidos. El "Pincha", líder del Grupo "A" por diferencia de gol, vive horas de amor-odio entre su técnico Dominguez y el presidente Verón. A pesar de que Domínguez lo llevó a tres finales y se quedó con dos títulos. El equipo apenas ganó seis de los últimos 20 partidos y en ocho de esos 20 no marcó goles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

FLAMENGO. Flamengo - Inter completan el cuadro en choque de brasileños. Inter fue el primero del grupo F, por delante del Nacional colombiano y está en la mitad de tabla del Brasileirao. A Flamengo le costó un perú recuperarse en los grupos, de hecho perdió un partido histórico en el Maracaná ante Central Córdoba y ambos, junto a la Liga de Quito, terminaron con 11 puntos pero el "Fla" por goles, fue el segundo.

Con apenas tres goles en contra es junto a Racing el que menos recibió, pero se fue al Mundial de Clubes, salió primero del grupo por encima de Chelsea aunque en octavos se cruzó con el poderoso Bayern Múnich que lo goleó 4-2. Mineiro lo eliminó de la Copa de Brasil pero gastó 40 millones de euros en refuerzos para ganar la Libertadores: Jorginho, Emerson Royal, Samu Lino, Danilo, Carrascal y Saúl Ñiguez. Con eso hoy es líder del Brasileirao.

Así está la Copa Libertadores. Con plantilla de casi 160 millones de dólares, seis cupos y la liga más competitiva de Sudamérica, es prácticamente imposible competir ante los brasileños. De hecho, sólo tres no brasileños desde 2010 la ganaron: San Lorenzo en 2014, River en 2015 y 2018, y Nacional en 2016. Desde el 2020 (con Defensa y Justicia en la Sudamericana) que los clubes argentinos no ganan una copa internacional.

No vas a ser más competitivo quitando descensos y aumentando equipos. ¿Cómo puede ser que haya 30 equipos en primera y 38 en el ascenso para totalizar 68? En Brasil hay 60 entre el Brasileirao, la B y la C... Jugar en Primera es por encima de todo, merecimiento y no política. Y ganar la Libertadores no es para cualquiera.