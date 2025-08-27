Fassi se mostró optimista: "Este plantel nos va a dar los puntos necesarios"
El presidente de Talleres habló con la prensa en el entrenamiento tras la goleada sufrida ante Atlético Tucumán.
27/08/2025 | 16:08Redacción Cadena 3
FOTO: Andrés Fassi, presidente de Talleres.
Andrés Fassi, presidente de Talleres, habló con la prensa en el entrenamiento del "Matador" tras la dura derrota sufrida por la "T" ante Atlético Tucumán el fin de semana.
"Esta semana nos vinieron a buscar a tres jugadores, mis mejores jugadores no se van, eso es lo que nos pasa cuando nosotros buscamos un nueve. No es traer por traer", señaló Fassi sobre la llegada de un delantero.
"El nueve que venga tiene que estar a la altura del nivel de Talleres. Tenemos muy buen plantel, estamos convencidos de que este plantel en estas 10 fechas nos va a dar los puntos necesarios", agregó.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol argentino. Tévez tras la goleada ante Atlético Tucumán: "Nunca pensé en renunciar"
El director técnico habló en conferencia de prensa y aseguró que seguirá en "el Matador".
/Fin Código Embebido/
Además, aclaró los rumores sobre una posible renuncia de Carlos Tévez: "Carlos se quiere quedar en Talleres mucho tiempo, a largo plazo, está contento en Talleres. Jamás se dio la situación de un pedido de renuncia".
"Tévez se quiere quedar hasta las últimas consecuencias, no hablamos de continuidad tras cada partido, llegó para darle mucho a Talleres", agregó sobre el DT.
Fassi reconoció el mal momento deportivo, señalando que "los resultados siempre son incómodos por todos, y más cuando no se puede ganar", pero llamó a la unidad: "Es cuando hay que estar más unidos, cuando hay que darle más confianza al equipo, tranquilizarnos entre todos".
El dirigente destacó el sólido momento institucional del club: "Estamos en el mejor momento institucional de la historia de Talleres".
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura 2025. Talleres y otra dura derrota: fue goleado 3-0 por Atlético Tucumán y se complica
“El Decano” se impuso en el Monumental José Fierro con tantos de Díaz, Brizuela y Sánchez. Con este resultado, “El Matador” sigue en zona de descenso en la tabla anual con 18 puntos. Fueron expulsados Portilla y Ferreira.
/Fin Código Embebido/
En cuanto a las críticas, Fassi indicó: "Talleres está organizado, está estructurado y está unido. Hay muchos detractores que les interesa que Talleres no esté bien, les molesta el nivel de gestión que hemos generado todos estos años".
Además, resaltó el apoyo de la hinchada: "Hemos recibido más de 7,000 mails de socios y de hinchas de todas partes del mundo. La manifestación de la gente hoy de querer venir a la práctica, esto es inusual, fue por pedido de la gente, quieren apoyar a los jugadores".
Lectura rápida
¿Quién habló con la prensa?
Andrés Fassi, presidente de Talleres.
¿Qué sucedió con el equipo?
Sufrieron una dura derrota ante Atlético Tucumán.
¿Qué dijo Fassi sobre Carlos Tévez?
Aclaró que Tévez quiere quedarse en Talleres a largo plazo y no ha pedido renuncia.
¿Cuál es el momento institucional de Talleres según Fassi?
Está en el mejor momento institucional de su historia.
¿Qué apoyo recibió el club de los hinchas?
Más de 7,000 mails de apoyo de socios y hinchas de todo el mundo.