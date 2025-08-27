Fassi se mostró optimista: "Este plantel nos va a dar los puntos necesarios"

Andrés Fassi, presidente de Talleres, habló con la prensa en el entrenamiento del "Matador" tras la dura derrota sufrida por la "T" ante Atlético Tucumán el fin de semana.

"Esta semana nos vinieron a buscar a tres jugadores, mis mejores jugadores no se van, eso es lo que nos pasa cuando nosotros buscamos un nueve. No es traer por traer", señaló Fassi sobre la llegada de un delantero.

"El nueve que venga tiene que estar a la altura del nivel de Talleres. Tenemos muy buen plantel, estamos convencidos de que este plantel en estas 10 fechas nos va a dar los puntos necesarios", agregó.

Además, aclaró los rumores sobre una posible renuncia de Carlos Tévez: "Carlos se quiere quedar en Talleres mucho tiempo, a largo plazo, está contento en Talleres. Jamás se dio la situación de un pedido de renuncia".

"Tévez se quiere quedar hasta las últimas consecuencias, no hablamos de continuidad tras cada partido, llegó para darle mucho a Talleres", agregó sobre el DT.

Fassi reconoció el mal momento deportivo, señalando que "los resultados siempre son incómodos por todos, y más cuando no se puede ganar", pero llamó a la unidad: "Es cuando hay que estar más unidos, cuando hay que darle más confianza al equipo, tranquilizarnos entre todos".

El dirigente destacó el sólido momento institucional del club: "Estamos en el mejor momento institucional de la historia de Talleres".

En cuanto a las críticas, Fassi indicó: "Talleres está organizado, está estructurado y está unido. Hay muchos detractores que les interesa que Talleres no esté bien, les molesta el nivel de gestión que hemos generado todos estos años".

Además, resaltó el apoyo de la hinchada: "Hemos recibido más de 7,000 mails de socios y de hinchas de todas partes del mundo. La manifestación de la gente hoy de querer venir a la práctica, esto es inusual, fue por pedido de la gente, quieren apoyar a los jugadores".