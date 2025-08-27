Fassi no recibió a los socios: “Hubo insultos y faltas de respeto"

FOTO: Fassi no recibió a los socios en La Boutique.

Los hinchas de Talleres se autoconvocaron este miércoles para manifestarse en contra del presidente Andrés Fassi.

Fassi no recibió a los socios que se hicieron presentes en La Boutique debido a "cuestiones de seguridad" y destacó: "Lamentablemente, la estructura de seguridad nuestra me dijo que no hay ningún tipo de posibilidad porque no se garantiza la seguridad del estadio", afirmó ante los medios presentes.

La dirigencia habría propuesto recibir a los socios en grupos de 25, pero debido a que "hubo insultos y faltas de respeto", los socios no lograron ingresar al estadio.

"¿A vos te parece que un presidente de un club, con su comisión directiva, le tiene que dar explicación personal a 3 millones de hinchas?" aseguró.

Fassi confirmó que no estaban dadas las condiciones. "Hubo falta de respeto, insultos, y de ninguna forma podemos poner en riesgo nuestra casa", sostuvo.

El presidente invitó a los socios a organizarse y presentar sus inquietudes de manera ordenada. "Estamos totalmente dispuestos a responder ciento cincuenta preguntas", aseguró Fassi.

"Hoy estamos orgullosos como asambleístas, representantes, comisión directiva, de haber manejado de esta forma y haber defendido a este Talleres como lo defendemos. Que otros estén en desacuerdo es totalmente respetable, ellos tienen la posibilidad de formar una lista, hay elecciones a fin de año", señaló.

Más temprano había hablado con la prensa en el entrenamiento del "Matador" tras la dura derrota sufrida por la "T" ante Atlético Tucumán el fin de semana.

"Esta semana nos vinieron a buscar a tres jugadores, mis mejores jugadores no se van, eso es lo que nos pasa cuando nosotros buscamos un nueve. No es traer por traer", había señalado Fassi sobre la llegada de un delantero.

"El nueve que venga tiene que estar a la altura del nivel de Talleres. Tenemos muy buen plantel, estamos convencidos de que este plantel en estas 10 fechas nos va a dar los puntos necesarios", había dicho.