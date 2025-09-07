FOTO: España aplastó a Turquía y es líder del Grupo E de las Eliminatorias Europeas. (Foto NA: @SEFutbol)

España venció este domingo por 6-0 a Turquía por el Grupo E de las Eliminatorias Europeas y se mantiene invicto rumbo al Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Pedri, a los 6 minutos, y Mikel Merino por duplicado, a los 22’ y 46’, fueron los encargados de poner el 3-0 en el marcador durante el primer tiempo. En tanto, Ferrán Torres a los 8’, nuevamente Merino a los 12’ y el propio Pedri a los 17 minutos sentenciaron el triunfo en el complemento.

Con este contundente resultado, el conjunto comandado por Luis De la Fuente consiguió dos victorias en el clasificatorio a la próxima Copa del Mundo. El pasado jueves, había logrado imponerse por 3-0 ante Bulgaria.

Asimismo, La Roja se colocó en la primera posición de su zona con 6 puntos, mientras que Georgia y Turquía se encuentran en la segunda y tercera posición respectivamente, ambos con 3 unidades. En el cuarto lugar aparecen los búlgaros con 0 porotos.

De principio a fin, los españoles demostraron toda su jerarquía y borraron del campo de juego a los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella. En el arranque del encuentro, Pedri convirtió un golazo luego de sacarse de encima un rival en el borde del área y ajustar su remate al palo izquierdo del arquero Ugurcan Çakir.

Poco tiempo después, apareció el volante del Arsenal de Inglaterra para marcar un doblete y comenzar a sentenciar el duelo. Merino fue el encargado de culminar dos jugadas colectivas para poner el 3-0 parcial al cierre de la etapa inicial.

Al comienzo del complemento, un contragolpe preciso que tuvo la participación de tres jugadores del Barcelona terminó en gol de Ferrán Torres. Pedri codujo, Lamine Yamal asistió y el delantero de 25 años definió.

Ya con el cotejo prácticamente determinado, Merino estampó su triplete con un disparo desde fuera del área, y el mediocampista de 22 años, perteneciente al equipo catalán, puso el 6-0 definitivo.

Por su parte, Alemania ganó 3-1 ante Irlanda del Norte y se redimió de la dura derrota sufrida ante Eslovaquia por 2-0. Con tantos de Serge Gnabry, Nadiem Amiri y Florian Wirtz, los germanos quedaron en la tercera plaza del Grupo A con 3 puntos. El gol para la visita lo convirtió Isaac Price.

Bélgica también logró un contundente triunfo al derrotar por 6-0 a Kazajstán, con goles de Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne por duplicado, Thomas Meunier y doblete de Jeremy Doku, para alcanzar la segunda posición del Grupo J y quedar, de momento, en zona de Playoffs.

Por último, Países Bajos consiguió tres puntos importantes tras vencer 3-2 a Lituania, con dos tantos de Memphis Depay y uno de Quinten Timber, mientras que Edvinas Girdvainis y Gvidas Gineitis anotaron para los locales.

Resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

Georgia 3 – 0 Bulgaria

Macedonia del Norte 5 – 0 Liechtenstein

Lituania 2 – 3 Países Bajos

Bélgica 6 – 0 Kazajstán

Polonia 3 – 1 Finlandia

Luxemburgo 0 – 1 Eslovaquia

Alemania 3 – 1 Irlanda del Norte

Turquía 0 – 6 España