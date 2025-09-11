Escándalo en Portugal por las fotos de un jugador con la mujer de Diogo Jota
Rubén Neves acompañó a Rute Cardoso tras la trágica muerte de su marido en un accidente. La publicación de la foto generó la furia del jugador.
11/09/2025 | 18:36Redacción Cadena 3
FOTO: Rubén Neves y Rute Cardoso.
El futbolista portugués Rubén Neves se convirtió en uno de los pilares para Rute Cardoso y sus hijos tras la trágica muerte de Diogo Jota, quien falleció en un accidente de tránsito.
Neves, estrella del Al-Hilal de Arabia Saudita, formó parte del círculo íntimo que acompañó a la familia del fallecido jugador del Liverpool en el difícil momento. Sin embargo, lo ocurrido recientemente con un medio portugués desató un gran escándalo.
La portada de la revista. (Foto:X)
La revista TV Guía publicó una imagen que generó furia en el mediocampista de 28 años. La portada contenía el título “Rubén Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, junto a una fotografía donde el ex compañero de Jota y Rute estaban juntos.
Neves reaccionó y criticó la decisión de incluir esa imagen. En un comentario en Instagram, aseguró: “Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada”. Además, agregó: “Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece”.
Rúben Neves bem. ?? pic.twitter.com/zEH7jO10Pp— B24 (@B24PT) September 11, 2025
El futbolista continuó su descargo diciendo: “La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás”.
La revista también mencionó que “Rubén Neves ha sido un gran apoyo para Rute Cardoso desde la muerte de Diogo Jota: el amigo que nunca le falla y que ha sido más que familia”.
Fútbol. Un ex compañero de Diogo Jota se hizo un emotivo tatuaje
Además, Ruben Neves usará el número 21 de Diogo Jota en la selección portuguesa.
Neves había compartido una larga amistad con Jota desde su paso por el Porto durante la temporada 2016/17 hasta su migración a Wolverhampton, donde también jugaron juntos. Hace algunas semanas se realizó un emotivo tatuaje de su amigo.
