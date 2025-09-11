Escándalo en Portugal por las fotos de un jugador con la mujer de Diogo Jota

El futbolista portugués Rubén Neves se convirtió en uno de los pilares para Rute Cardoso y sus hijos tras la trágica muerte de Diogo Jota, quien falleció en un accidente de tránsito.

Neves, estrella del Al-Hilal de Arabia Saudita, formó parte del círculo íntimo que acompañó a la familia del fallecido jugador del Liverpool en el difícil momento. Sin embargo, lo ocurrido recientemente con un medio portugués desató un gran escándalo.

La portada de la revista. (Foto:X)

La revista TV Guía publicó una imagen que generó furia en el mediocampista de 28 años. La portada contenía el título “Rubén Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, junto a una fotografía donde el ex compañero de Jota y Rute estaban juntos.

Neves reaccionó y criticó la decisión de incluir esa imagen. En un comentario en Instagram, aseguró: “Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada”. Además, agregó: “Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El futbolista continuó su descargo diciendo: “La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás”.

La revista también mencionó que “Rubén Neves ha sido un gran apoyo para Rute Cardoso desde la muerte de Diogo Jota: el amigo que nunca le falla y que ha sido más que familia”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Neves había compartido una larga amistad con Jota desde su paso por el Porto durante la temporada 2016/17 hasta su migración a Wolverhampton, donde también jugaron juntos. Hace algunas semanas se realizó un emotivo tatuaje de su amigo.