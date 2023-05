El reencuentro de Messi y Lewandowski luego del "chispazo" en el Mundial

En el tercer partido del Mundial Qatar 2022 se dio un encontronazo donde Lionel Messi le negó el saludo a Robert Lewandowsi, en el contexto de un duelo caliente y posterior a los dichos del polaco sobre el merecimiento del rosarino de ganar el Balón de Oro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El día lunes, en la alfombra roja de los premios Laureus 2023, coincidieron y se los vio conversando a ambos, con Antonella como tercera protagonista del diálogo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Hablaban de Barcelona? ¿De aquel episodio en Qatar? ¿Simplemente de la vida?

Varias incógnitas surgieron desde este encuentro, lo cierto es que la conversación parece en un tono ameno y sin asperezas.

/Inicio Código Embebido/

Conversations that only happen at the Laureus World Sports Awards....@lewy_official x Lionel Messi#Laureus23 | #OnlyAtLaureus pic.twitter.com/LHrydtEdBQ