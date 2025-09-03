El emotivo cruce entre un periodista y Scaloni: "Me diste la alegría más grande"
El entrenador argentino habló en conferencia de prensa en la previa del último partido oficial de Messi en suelo argentino.
03/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3
FOTO: Scaloni en conferencia de prensa. (Captura)
Audio. Lionel Messi será titular en el último partido oficial del año de Argentina
El director técnico de la selección nacional argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Venezuela, el cual será el último oficial de Lionel Messi en suelo argentino.
La conferencia de prensa generó momentos emotivos, cuando el periodista, Maxi De Vita Lemus se emocionó al recordar el Mundial de Qatar 2022. Scaloni, al notar su sentimiento le dijo "¿Estás llorando?".
CASI NOS QUEBRAMOS TODOS ??— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 3, 2025
Un periodista se emocionó por la respuesta de Scaloni y el mismo Lionel terminó casi llorando por esa reacción #PelotaParada pic.twitter.com/Ng08wf159m
A lo que el periodista le respondió al entrenador: "Me diste la alegría más grande de mi vida".
En diálogo con Cadena 3, el periodista contó: "En 2022, una circunstancia particular me hizo quebrar emocionalmente. Tenía todo planeado para viajar al Mundial y perdí la oportunidad", explicó.
“La energía cambia al entrar a este predio, a mí me cambió, cuando llegó Scaloni éramos 10 en la conferencia”, expresó, además de destacar la conexión entre la selección y el público.
Fútbol. La Selección argentina recibe a Venezuela en el último partido oficial de Messi en el país
El encuentro será este jueves a las 20:30, en El Monumental.
El partido de este jueves no solo es importante para Messi, quien juega su último encuentro oficial, sino que también simboliza el cierre de un año exitoso para la selección argentina. Scaloni hizo un llamado a mantener el crecimiento y la calidad del equipo, reafirmando que el trabajo duro y la continuidad son claves para el futuro.
Entrevista de Ahora País y Nicolás Mai.
