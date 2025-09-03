El emotivo cruce entre un periodista y Scaloni: "Me diste la alegría más grande"

El director técnico de la selección nacional argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Venezuela, el cual será el último oficial de Lionel Messi en suelo argentino.

La conferencia de prensa generó momentos emotivos, cuando el periodista, Maxi De Vita Lemus se emocionó al recordar el Mundial de Qatar 2022. Scaloni, al notar su sentimiento le dijo "¿Estás llorando?".

CASI NOS QUEBRAMOS TODOS ??



Un periodista se emocionó por la respuesta de Scaloni y el mismo Lionel terminó casi llorando por esa reacción #PelotaParada pic.twitter.com/Ng08wf159m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 3, 2025

A lo que el periodista le respondió al entrenador: "Me diste la alegría más grande de mi vida".

En diálogo con Cadena 3, el periodista contó: "En 2022, una circunstancia particular me hizo quebrar emocionalmente. Tenía todo planeado para viajar al Mundial y perdí la oportunidad", explicó.

“La energía cambia al entrar a este predio, a mí me cambió, cuando llegó Scaloni éramos 10 en la conferencia”, expresó, además de destacar la conexión entre la selección y el público.

El partido de este jueves no solo es importante para Messi, quien juega su último encuentro oficial, sino que también simboliza el cierre de un año exitoso para la selección argentina. Scaloni hizo un llamado a mantener el crecimiento y la calidad del equipo, reafirmando que el trabajo duro y la continuidad son claves para el futuro.

