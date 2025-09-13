Dibu Martínez volvió al arco del Aston Villa y fue figura ante el Everton
El arquero argentino regresó a la titularidad tras los rumores de salida y sostuvo a su equipo con atajadas claves que aseguraron el 0-0.
13/09/2025 | 15:08Redacción Cadena 3
FOTO: Emiliano Martínez volvió a ser titular en el Aston Villa.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió al arco del Aston Villa después de varias semanas marcadas por rumores de salida y su posible traspaso al Manchester United.
El arquero marplatense, que había quedado fuera del duelo ante Crystal Palace, regresó a la titularidad en el empate 0-0 frente al Everton en el Hill Dickinson Stadium y fue la gran figura del encuentro.
El campeón del mundo sostuvo a su equipo con atajadas determinantes en los momentos más calientes del partido: primero desvió un cabezazo de Beto que se metía en el ángulo y luego tapó una volea rasante de Jack Grealish que parecía imposible.
EMILIANO DIBU MARTÍNEZ: ¿EL MEJOR ARQUERO DEL PLANETA?— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025
?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jx7C0qWti2
En el complemento, volvió a lucirse al sacar con un manotazo el remate de Michael Keane para mantener el cero en su arco y asegurar el segundo punto de los “Villanos” en la temporada.
Para Aston Villa, que atraviesa un complicado inicio en la Premier League y aún no marcó goles en cuatro fechas, el regreso de su arquero titular fue la mejor noticia.
Lectura rápida
¿Quién volvió a atajar en el Aston Villa?
El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez regresó al arco tras rumores de salida.
¿Qué resultado tuvo el partido?
El partido finalizó en un 0-0 entre Aston Villa y Everton.
¿Cuáles fueron las atajadas clave?
Martínez atajó un cabezazo y una volea de Jack Grealish.
¿Donde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el Hill Dickinson Stadium.
¿Qué significa el regreso de Martínez?
Su presencia es crucial en un inicio complicado para el Aston Villa en la liga.
[Fuente: Noticias Argentinas]