En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Barracas Ctral.

Mendoza

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Rock Conquista

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Dibu Martínez volvió al arco del Aston Villa y fue figura ante el Everton

El arquero argentino regresó a la titularidad tras los rumores de salida y sostuvo a su equipo con atajadas claves que aseguraron el 0-0.

13/09/2025 | 15:08Redacción Cadena 3

FOTO: Emiliano Martínez volvió a ser titular en el Aston Villa.

Emiliano “Dibu” Martínez volvió al arco del Aston Villa después de varias semanas marcadas por rumores de salida y su posible traspaso al Manchester United.

El arquero marplatense, que había quedado fuera del duelo ante Crystal Palace, regresó a la titularidad en el empate 0-0 frente al Everton en el Hill Dickinson Stadium y fue la gran figura del encuentro.

El campeón del mundo sostuvo a su equipo con atajadas determinantes en los momentos más calientes del partido: primero desvió un cabezazo de Beto que se metía en el ángulo y luego tapó una volea rasante de Jack Grealish que parecía imposible.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el complemento, volvió a lucirse al sacar con un manotazo el remate de Michael Keane para mantener el cero en su arco y asegurar el segundo punto de los “Villanos” en la temporada.

Para Aston Villa, que atraviesa un complicado inicio en la Premier League y aún no marcó goles en cuatro fechas, el regreso de su arquero titular fue la mejor noticia.

Lectura rápida

¿Quién volvió a atajar en el Aston Villa?
El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez regresó al arco tras rumores de salida.

¿Qué resultado tuvo el partido?
El partido finalizó en un 0-0 entre Aston Villa y Everton.

¿Cuáles fueron las atajadas clave?
Martínez atajó un cabezazo y una volea de Jack Grealish.

¿Donde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el Hill Dickinson Stadium.

¿Qué significa el regreso de Martínez?
Su presencia es crucial en un inicio complicado para el Aston Villa en la liga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho