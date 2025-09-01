Dibu Martínez: Manchester United no lo contrató y fue marginado en Aston Villa

El arquero Dibu Martínez sufrió un duro revés este lunes porque Manchester United desistió de su contratación, ya que sumó al belga Senne Lammens.

La noticia llegó luego de que el argentino hubiera sido marginado este domingo del duelo que Aston Villa perdió por 3-0 frente a Crystal Palace.

Ahora, el campeón del mundo en Qatar tendrá que volver a estar a disposición del entrenador Unai Emery, quien ayer hizo declaraciones llamativas cuando le consultaron por la ausencia de Dibu. "Bizot. Marco Bizot", disparó el DT y, ante la insistencia del periodista sobre quién atajaría en el futuro, reafirmó: "Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

??? "Creo que todos los hinchas de Aston Villa deben estar orgullosos, tenemos a un campeón de la Copa del Mundo. Felicitaciones pero aquí estamos pensando en nuestro club y en lo que viene. Tendrá que adaptarse de nuevo muy rápido".



?? Unay Emery, sin pulgas sobre Dibu Martínez. pic.twitter.com/1yuT89pRau — Zona 10 (@ZonaDiez_OK) December 30, 2022

¿Qué pasó para que no se diera la transferencia de Dibu al United? Lo cierto es que había acuerdo entre los Diablos Rojos y el futbolista argentino, pero la traba estaba entre los clubes, ya que Aston Villa no aceptó las condiciones ofrecidas.

Dibu, quien este martes viajará al país para sumarse a la Selección Argentina, es todo un emblema del Aston Villa en las últimas temporadas y ganó el The Best al mejor arquero en diciembre de 2024 (galardón que ya había obtenido en 2022 por la coronación en el Mundial de Qatar).

Sin embargo, pese a que tiene contrato hasta junio de 2029 y ya lleva 213 partidos en la institución de Birmingham, a sus 32 años su futuro es una incógnita.