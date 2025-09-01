En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Dibu Martínez: Manchester United no lo contrató y fue marginado en Aston Villa

El argentino, quien este domingo había quedado fuera del banco en la caída de su equipo por 3-0 ante Crystal Palace, no llegará a los Diablos Rojos, que sumaron a Senne Lammens.

01/09/2025 | 09:22Redacción Cadena 3

FOTO: Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa

El arquero Dibu Martínez sufrió un duro revés este lunes porque Manchester United desistió de su contratación, ya que sumó al belga Senne Lammens.

La noticia llegó luego de que el argentino hubiera sido marginado este domingo del duelo que Aston Villa perdió por 3-0 frente a Crystal Palace.

Ahora, el campeón del mundo en Qatar tendrá que volver a estar a disposición del entrenador Unai Emery, quien ayer hizo declaraciones llamativas cuando le consultaron por la ausencia de Dibu. "Bizot. Marco Bizot", disparó el DT y, ante la insistencia del periodista sobre quién atajaría en el futuro, reafirmó: "Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué pasó para que no se diera la transferencia de Dibu al United? Lo cierto es que había acuerdo entre los Diablos Rojos y el futbolista argentino, pero la traba estaba entre los clubes, ya que Aston Villa no aceptó las condiciones ofrecidas.

Dibu, quien este martes viajará al país para sumarse a la Selección Argentina, es todo un emblema del Aston Villa en las últimas temporadas y ganó el The Best al mejor arquero en diciembre de 2024 (galardón que ya había obtenido en 2022 por la coronación en el Mundial de Qatar).

Sin embargo, pese a que tiene contrato hasta junio de 2029 y ya lleva 213 partidos en la institución de Birmingham, a sus 32 años su futuro es una incógnita.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Dibu Martínez? El Manchester United desistió de su contratación al sumar a Senne Lammens.

¿Qué pasó en el último partido de Aston Villa? Aston Villa perdió 3-0 frente a Crystal Palace y Dibu Martínez fue marginado del duelo.

¿Quién es el entrenador de Dibu Martínez? El entrenador es Unai Emery, quien mencionó a Marco Bizot como su opción para la portería.

¿Por qué no se concretó la transferencia a Manchester United? Había acuerdo entre Dibu y Manchester United, pero Aston Villa no aceptó las condiciones ofrecidas.

¿Cuál es la situación contractual de Dibu Martínez? Tiene contrato hasta junio de 2029 y lleva 213 partidos en Aston Villa.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho