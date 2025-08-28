FOTO: Deportivo Morón venció a Gimnasia de Mendoza y se acercó a la cima de la Zona B. (Foto NA: @depmoronoficial)

Deportivo Morón se impuso este miércoles, como local, por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en un partido pendiente por la vigésima fecha de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

En un duelo por lo alto de la Zona B, el “Gallo” consiguió un importante triunfo ante el puntero del campeonato con gol del mediocampista Emiliano Franco, a los 36 minutos del primer tiempo, y se prendió en la pelea por la cima.

Ahora, los comandados por Walter Otta recibirán a Estudiantes de Caseros el domingo 31 de agosto por la vigésimo novena jornada, a partir de las 21:15, mientras que el “Lobo Mendocino” visitará a Nueva Chicago el lunes 1 de septiembre, desde las 17:10.

En tanto, el conjunto blanquinegro no pudo sumar de a tres y desprenderse de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, escolta del Grupo B con 51 puntos. Además, ambos lideres se verán las caras en la trigésima fecha de la Segunda División del fútbol local.

En un partido en el que el elenco mendocino generó las ocasiones necesarias para llevarse, aunque sea un punto, el cuadro local fue eficaz y aprovechó el gol de Emiliano Franco para sellar la victoria. El volante entró al área por el sector derecho y empujó al arco un centro de Joaquín Livera desde la otra banda.

Con seis fechas restantes por delante, todo parece indicar que la lucha por el primer puesto de la Zona B, que otorga la posibilidad de jugar la final por el ascenso a la Primera División contra el líder de la Zona A -lugar que momentáneamente ocupa Deportivo Madryn-, no se resolverá hasta el final del certamen.