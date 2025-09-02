Cremaschi deja el Inter Miami y se une al Parma
El mediocampista estadounidense fue cedido a préstamo al fútbol italiano.
02/09/2025 | 17:15Redacción Cadena 3
FOTO: Mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi es cedido del Inter Miami al Parma
El mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi fue cedido a préstamo del Inter Miami al Parma, brindándole al joven de 20 años la oportunidad de demostrar su valía en la Serie A antes de un Mundial en casa.
Parma informó que el acuerdo de préstamo incluye una opción de compra.
Inter Miami dijo al anunciar el movimiento el martes que Cremaschi es el “producto de academia de mayor perfil” del club.
Cremaschi, el capitán del equipo sub-20 de Estados Unidos, ha hecho tres apariciones para el equipo nacional mayor y participó en los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Nació en Estados Unidos de padres argentinos.
Jugó 107 partidos para el Inter Miami, anotando ocho goles y proporcionando nueve asistencias, y también participó con el equipo en el reciente Mundial de Clubes.
Lectura rápida
¿Quién es Benjamin Cremaschi? Benjamin Cremaschi es un mediocampista estadounidense de 20 años, capitán del equipo sub-20 de su país.
¿A qué equipo se unió? Cremaschi fue cedido a préstamo al Parma desde el Inter Miami.
¿Qué incluye el acuerdo? El acuerdo de préstamo incluye una opción de compra para el Parma.
¿Ha jugado Cremaschi para la selección mayor? Sí, Cremaschi ha hecho tres apariciones con el equipo nacional mayor.
¿Qué logró en el Inter Miami? Jugó 107 partidos, anotando ocho goles y brindando nueve asistencias.
[Fuente: AP]