Conmoción en el mundo del fútbol: grave lesión del arquero Vaessen ante Ajax

Waalwijk y Ajax se enfrentaron por la fecha 7 de la Eredivise. Cuando el partido iba 3-2 a favor del visitante y a los 83 minutos el duelo fue suspendido tras que el arquero local Etienne Vaessen quedará inconsciente.

El arquero salió a cortar el ataque del delantero del Ajax, Brian Brobbey, quien sin intención golpeó la cabeza del guardameta quien cayó desvanecido al instante.

Vaessen fue retirado en camilla y llevado a un hospital, donde permanece internado con una aparente lesion medular.

De acuerdo con el medio local AT5, el portero holandés está fuera de peligro, pese al impactante golpe en la cabeza.

El Waalwijk publicó el primer parte médico tranquilizador: “Estamos muy conmocionados por el incidente en el campo con nuestro portero Etienne Vaessen. Podemos anunciar que, después de un examen médico exhaustivo, está consciente y ha sido trasladado al hospital para un examen más detenido. Deseamos a Etienne mucha fuerza y fortaleza y esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros”

"Esto es más que fútbol. Rezando para que estés bien, Etienne", escribió la cuenta oficial del Ajax que pidió oraciones por el arquero.

