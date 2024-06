Conmoción en el fútbol europeo: murió el arquero de la selección de Montenegro

El portero del Millwall y de la selección de Montenegro, Matija Sarkic, falleció este sábado a la edad de 26 años, confirmó el club británico.

Sarkic se descompensó en su país de origen mientras cumplía funciones internacionales con su selección. El diario montenegrino Vijesti informó que Sarkic murió en un apartamento en la ciudad de Budva.

/Inicio Código Embebido/

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.