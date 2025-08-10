En vivo

Con polémica, Barracas le ganó a Aldosivi y se subió a la cima de la zona A

El "Guapo" venció al "Tiburón " por 3-1 con goles de Bruera, en dos oportunidades y Morales. 

10/08/2025 | 16:50Redacción Cadena 3

FOTO: Barracas le ganó a Aldosivi.

Barracas venció a Aldosivi en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y se subió a la cima de la zona A. 

El "Guapo" ganó 3-1 con un doblete de Facundo Bruera y otro gol de Gonzalo Morales. Para la visita descontó Thiago Serrago. 

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.

Por su parte, el “Tiburón” de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30, por la siguiente jornada de la Liga Profesional.

En el primer tiempo, el “Guapo” impuso condiciones desde el comienzo y dicha superioridad se trasladó al resultado cuando Bruera logró romper el cero tras empujar la pelota al fondo de la red, cuando parecía estar en offside, luego de un remate de Rodrigo Insúa, que sirvió para darle a los locales la ventaja parcial al descanso.

Asimismo, el arranque del complemento fue frenético. Barracas logró estirar la ventaja con un tanto de Morales, luego de una gran acción colectiva que tuvo la participación de Javier Ruiz -desbordó por el sector izquierdo- y el propio Bruera -asistió de cabeza al delantero de 22 años-.

No obstante, en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó una mala salida desde el fondo de los locales y habilitó a Tiago Serrago, quien sacó un potente remate de derecha para vencer al arquero Marcos Ledesma.

Más adelante, fue la visita quien cometió una equivocación defensiva y permitió que Barracas vuelva a estirar la ventaja a dos goles. Tomas Kummer no despejó la pelota cuando pudo y Ruíz aprovechó para ganarle la posición, pero se encontró con el guardameta rival. Sin embargo, su respuesta fue floja y dejó la pelota viva dentro del área para la llegada del atacante platense de 26 años.

