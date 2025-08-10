En vivo

Deportes

Video: el polémico gol de Barracas Central ante Aldosivi

El "Guapo" abrió el marcador ante el "Tiburón" con gol de Facundo Bruera. El trazado de líneas del VAR generó aún más dudas.

10/08/2025 | 15:56Redacción Cadena 3

FOTO: El polémico gol de Barracas. (Captura)

Barracas Central recibe a Aldosivi por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional en el estadio Claudio Fabián Tapia.

La polémica llegó a los 28 minutos del primer tiempo cuando tras un centro bajo de Rodrigo Insua, Facundo Bruera la empujó y puso el 1-0 en el marcador.

El delantero del local parecía en offside al momento de que la pelota salga del pie del lateral izquierdo, lo que generó protestas de los jugadores de la visita.

Además, el trazado de líneas por parte del VAR y mostrado en la transmisión generó aún más dudas debido a que la línea azul que se supone que marca la posición de la pelota parece estar más adelante de la misma. 

 El video del gol:

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Se generó una polémica por un gol de Facundo Bruera que podría haber sido invalidado por offside.

¿Quiénes se enfrentaron en el partido? Barracas Central y Aldosivi.

¿Cuándo se produjo la controversia? A los 28 minutos del primer tiempo.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? En el estadio Claudio Fabián Tapia.

¿Cómo se presentó la situación del gol? El gol fue validado a pesar de las protestas por un posible offside y la confusión generada por el VAR.

