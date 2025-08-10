Video: el polémico gol de Barracas Central ante Aldosivi

Barracas Central recibe a Aldosivi por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional en el estadio Claudio Fabián Tapia.

La polémica llegó a los 28 minutos del primer tiempo cuando tras un centro bajo de Rodrigo Insua, Facundo Bruera la empujó y puso el 1-0 en el marcador.

El delantero del local parecía en offside al momento de que la pelota salga del pie del lateral izquierdo, lo que generó protestas de los jugadores de la visita.

Además, el trazado de líneas por parte del VAR y mostrado en la transmisión generó aún más dudas debido a que la línea azul que se supone que marca la posición de la pelota parece estar más adelante de la misma.

El video del gol:

ATENCIÓN A ESTA REPETICIÓN: ¿estuvo bien convalidado el gol de Barracas Central? Bruera anotó el 1-0 del Guapo ante Aldosivi en el #TorneoClausura y el árbitro Herrera y el VAR dieron el OK.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/yRROcWKtUc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

