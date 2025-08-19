FOTO: Con Messi recuperado, el Inter Miami se enfrenta con Tigres de México en la Leagues Cup

El Inter Miami de Estados Unidos, que tiene como capitán al astro argentino Lionel Messi, se enfrentará este miércoles con Tigres de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el Chase Stadium, que tiene capacidad para más de 21 mil espectadores y es donde suele hacer de local el Inter Miami, y se podrá ver a través de Apple TV.

El Inter Miami, que tiene como director técnico a Javier Mascherano, viene de terminar segundo con ocho puntos en el grupo que juntó a los equipos de la Major League Soccer, producto de los triunfos ante Atlas (2-1), Necaxa (2-2 y 5-4 por penales) y Pumas (3-1).

Messi, por su parte, había sufrido una lesión a los 10 minutos del partido ante Necaxa, por lo que pudo volver a pisar los campos de juego recién el sábado pasado, ante Los Angeles Galaxy, donde ingresó desde el banco de suplentes y se despachó con un gol y una muy buena asistencia al uruguayo Luis Suárez.

Tigres, por su parte, es dirigido por el argentino Guido Pizarro y viene de terminar tercero en la zona de los equipos mexicanos producto de los triunfos ante Houston Dynamo y San Diego FC y la derrota ante Los Angeles FC.

Luego de su participación en la fase de grupos, Tigres goleó 7-0 a Puebla, aunque en su última presentación fue goleado 3-1 por América, ambos partidos correspondientes a la Liga MX.

Messi no será la única estrella en la alineación del Inter Miami, ya que también serán titulares los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, el uruguayo Luis Suárez y su compañero en la Selección argentina Rodrigo de Paul.

El Inter Miami quiere repetir lo hecho en la Leagues Cup 2023, edición en la que salió campeón con Messi como súper estrella anotando goles en todos los partidos. Aquel fue el primer título oficial para el club que tiene como uno de sus principales accionistas al inglés David Beckham.

El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con aquel que se lleve el triunfo entre Toluca de México y Orlando City de Estados Unidos.