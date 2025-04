Con Messi, Inter Miami cayó ante Los Ángeles FC y quedó obligado a ganar

El Inter Miami, que contó con la presencia del argentino Lionel Messi este miércoles, perdió por 1 a 0 frente a Los Ángeles FC por el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions y está obligado a ganar en la revancha que se jugará el próximo miércoles.

Esta fue la primera derrota del equipo estadounidense bajo el mando de Javier Mascherano, el único tanto lo marcó Nathan Ordaz y el encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 9 de abril en el Chase Stadium.

/Inicio Código Embebido/

Nathan Ordaz puts it in the back of the net! ?? pic.twitter.com/GzzYt8i43m