Deportes

Con Mastantuono de titular, el Real Madrid vence al Oviedo

El "Merengue" visita a su rival desde las 16:30 con la joya argentina desde el arranque. 

24/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono en su debut como titular en el Real Madrid. (Foto:X)

El mediocampista argentino, de solo 18 años, Franco Mastantuono tiene su debut como titular en el Real Madrid ante el Real Oviedo.

Mastantuono, que ingresó desde el banco en la primera fecha, es titular por primera vez en el "Merengue" en el partido que se jugará desde las 16:30.

El club confirmó la titularidad de la joya argentina al publicar el once inicial con una foto del ex River, protagonizando la alineación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la primera fecha, Mastantuono ingresó en la segunda parte generando buenas sensaciones entre los fanáticos y sobre todo en su entrenador Xabi Alonso quien decidió ponerlo desde el arranque en la segunda jornada de la Liga. 

Xabi había declarado que al estar convocado, Mastantuono tenía chances de ser titular y así lo hará. 

La formación del Real Madrid:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Franco Mastantuono, un mediocampista argentino de 18 años.

¿Qué evento se menciona en el artículo?
Se menciona el debut como titular de Mastantuono en el Real Madrid.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se jugará a las 16:30.

¿Dónde se jugará el partido?
El partido se jugará ante el Real Oviedo.

¿Quién es el entrenador que decidió que Mastantuono sea titular?
El entrenador es Xabi Alonso.

