Con Mastantuono de titular, el Real Madrid vence al Oviedo

FOTO: Mastantuono en su debut como titular en el Real Madrid. (Foto:X)

El mediocampista argentino, de solo 18 años, Franco Mastantuono tiene su debut como titular en el Real Madrid ante el Real Oviedo.

Mastantuono, que ingresó desde el banco en la primera fecha, es titular por primera vez en el "Merengue" en el partido que se jugará desde las 16:30.

El club confirmó la titularidad de la joya argentina al publicar el once inicial con una foto del ex River, protagonizando la alineación.

En la primera fecha, Mastantuono ingresó en la segunda parte generando buenas sensaciones entre los fanáticos y sobre todo en su entrenador Xabi Alonso quien decidió ponerlo desde el arranque en la segunda jornada de la Liga.

Xabi había declarado que al estar convocado, Mastantuono tenía chances de ser titular y así lo hará.

La formación del Real Madrid:

