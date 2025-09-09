En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo es el inédito Repechaje que jugará Bolivia

Finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas, se estrenará un nuevo formato de repesca para definir los últimos clasificados.

09/09/2025 | 23:56Redacción Cadena 3

FOTO: Mundial 2026 (NA)

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Repechaje para el Mundial 2026, que se disputará en marzo con un inédito formato.

El resultado del martes, sumado a la derrota de Venezuela frente a Colombia, le permitió al equipo del altiplano asegurar su lugar en la repesca.

El conjunto boliviano llegaba a la última jornada sin depender de sí mismo: necesitaba ganar y que la "Vinotinto" no lo hiciera, una combinación que finalmente se concretó.

Bolivia ahora disputará el repechaje que se jugará en marzo de 2026 en una de las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México o Canadá.

Cómo es el formato del repechaje para el Mundial 2026

El torneo contará con un formato inédito que involucra a seis selecciones distribuidas en dos llaves. Las cuatro selecciones con el ranking FIFA más bajo se enfrentarán en una semifinal a partido único, mientras que los dos mejores equipos clasificados en el ranking pasarán directamente a la final.

Esto le da a los dos equipos mejor rankeados una ventaja considerable, ya que solo necesitarán ganar un partido para clasificar, mientras que los otros cuatro equipos deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles para el Mundial. Los dos vencedores de las llaves serán los que se clasifiquen.

Equipos clasificados hasta el momento:

Por ahora, solo dos selecciones tienen asegurado su lugar en el repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol). Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf. No habrá selecciones europeas en esta instancia.

Lectura rápida

¿Qué evento inicia Bolivia en 2026? Bolivia disputará el Repechaje para el Mundial 2026.

¿Cómo logró clasificarse Bolivia? Ganó 1-0 a Brasil y se benefició de la derrota de Venezuela frente a Colombia.

¿Cuándo se jugará el repechaje? El repechaje se jugará en marzo de 2026.

¿Cuántas selecciones participan en el formato del repechaje? Seis selecciones participarán en el repechaje originales.

¿Qué equipos ya están clasificados? Hasta ahora, están clasificados Bolivia y Nueva Caledonia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho