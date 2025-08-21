En vivo

Bullrich habló tras los incidentes: "Había que actuar antes"

La ministra de Seguridad dijo que el Gobierno formará parte de la causa penal.

21/08/2025 | 18:10Redacción Cadena 3

FOTO: Bullrich sobre incidentes entre hinchas: 'Fue un espectáculo de violencia'

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lamentó los incidentes ocurridos entre los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile y afirmó: "Fue un espectáculo de violencia que duró más de tres horas".

"El Gobierno será parte de la causa penal", informó la funcionaria en una conferencia de prensa junto al ministro de Interior de Chile, Álvaro Elizalde.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, la ministra recalcó la poca eficiencia de las fuerzas de seguridad para abordar el hecho: "Nosotros creemos que había que actuar, que las fuerzas de seguridad, el número de 800 miembros, había que actuar antes, cuando se tiró la primera piedra para evitar lo que sucedió después".

Bullrich también aseguró que se está trabajando para identificar a los barras de Independiente, ya que le sorprendió que “solo haya detenidos chilenos”: "Estamos en la tarea de identificación de barrabravas de Independiente que fueron parte del espectáculo violento y deplorable".

La ministra de Seguridad volvió a responsabilizar al gobierno provincial y dejó un aviso para los demás: "Nosotros como Estado nacional se lo reclamamos a los estados provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bullrich también ligó a la Conmebol a lo sucedido, ya que "debió evitar" la escalada de violencia: "Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas, no se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones si se iba a suspender o no el partido". E incluyó al árbitro del partido, el uruguayo Gustavo Tejera: "El árbitro, que es la Conmebol, es parte de un problema que debían haber resuelto con rapidez. No se hizo y esto es un problema que no puede volver a suceder".

"La Argentina no puede estar dando vueltas al mundo con la imagen del destrozo que tuvo ayer un partido de la Copa Sudamericana entre un equipo chileno y uno argentino", recalcó Bullrich.

La ministra concluyó con su clásico “el que las hace, las paga”: “Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se registraron incidentes violentos entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.

¿Quién lo informó? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó declaraciones sobre los hechos.

¿Cuándo sucedió? Los incidentes ocurrieron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se produjo la violencia? Se produjeron en el entorno de eventos deportivos entre hinchas de ambos equipos.

¿Qué acciones tomará el Gobierno? El Gobierno participará en la causa penal como parte de su respuesta a los incidentes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

