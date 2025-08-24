En vivo

Boca le ganó a Banfield en La Bombonera y sigue con su levantada

El equipo de Miguel Ángel Russo venció al “Taladro” por 2-0 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani. 

24/08/2025 | 20:10Redacción Cadena 3

FOTO: Boca le ganó a Banfield en La Bombonera.

  1. Audio. 2º gol de Boca a Banfield. (Edinson Cavani)

    La Cadena del Gol

    Episodios

  2.

    Audio. 1º gol de Boca a Banfield. (Miguel Merentiel)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Boca venció a Banfield en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y sigue con su levantada. 

El conjunto de Miguel Ángel Russo venció al “Taladro” por 2-0 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, ambos en la segunda parte. 

Tras este triunfo en condición de local, el “Xeneize” llega al tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades, un punto por debajo del escolta Huracán, quien tiene 10 puntos.

En desarrollo

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Boca y Banfield enfrentan en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 18.15 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? En la Bombonera, casa de Boca.

¿Quiénes son los entrenadores? Boca está dirigido por Miguel Ángel Russo y Banfield por Gustavo Costas.

¿Cómo se puede ver el partido? Por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

