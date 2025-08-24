Boca le ganó a Banfield en La Bombonera y sigue con su levantada

FOTO: Boca le ganó a Banfield en La Bombonera.

Boca venció a Banfield en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y sigue con su levantada.

El conjunto de Miguel Ángel Russo venció al “Taladro” por 2-0 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, ambos en la segunda parte.

Tras este triunfo en condición de local, el “Xeneize” llega al tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades, un punto por debajo del escolta Huracán, quien tiene 10 puntos.

