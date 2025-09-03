Belgrano presentó a Alexis Maldonado como refuerzo

Belgrano presentó de manera oficial a Alexis Maldonado como nuevo refuerzo del club.

El defensor central llega al "Pirata" proveniente desde Banfield por un valor de 500.000 dólares. Maldonado firma contrato con el club de barrio Alberdi hasta diciembre del 2027.

Maldonado se formó en Banfield, donde logró debutar en primera en el 2016. En el "Taladro" disputó 116 partidos y se consolidó como capitán del equipo.

La operación incluye la salida de Nicolás Meriano hasta el 31/12/2026, sin cargo y con opción de 1.200.000 dólares por el 80% de la ficha.

Maldonado se suma a las llegadas de Adrián Sporle, Federico Ricca, Lisandro López, Rodrigo Saravia, Leonardo Morales y Thiago Cardozo.