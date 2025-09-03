Belgrano presentó a Alexis Maldonado como refuerzo
El defensor central llega al “Pirata” desde Banfield hasta diciembre del 2027 por un valor de 500.000 dólares.
03/09/2025 | 18:46Redacción Cadena 3
FOTO: Alexis Maldonado, refuerzo de Belgrano. (Prensa CAB)
Belgrano presentó de manera oficial a Alexis Maldonado como nuevo refuerzo del club.
El defensor central llega al "Pirata" proveniente desde Banfield por un valor de 500.000 dólares. Maldonado firma contrato con el club de barrio Alberdi hasta diciembre del 2027.
¡Bienvenido a #Belgrano, Alexis Maldonado! ??????? pic.twitter.com/nyhPQSQp2k— Belgrano (@Belgrano) September 3, 2025
Maldonado se formó en Banfield, donde logró debutar en primera en el 2016. En el "Taladro" disputó 116 partidos y se consolidó como capitán del equipo.
La operación incluye la salida de Nicolás Meriano hasta el 31/12/2026, sin cargo y con opción de 1.200.000 dólares por el 80% de la ficha.
Maldonado se suma a las llegadas de Adrián Sporle, Federico Ricca, Lisandro López, Rodrigo Saravia, Leonardo Morales y Thiago Cardozo.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo refuerzo de Belgrano?
Alexis Maldonado es el nuevo refuerzo del club.
¿De dónde proviene Alexis Maldonado?
Llega desde Banfield.
¿Cuánto costó la transferencia de Maldonado?
La transferencia fue por un valor de 500.000 dólares.
¿Hasta cuándo firmó contrato Maldonado?
Firmó contrato hasta diciembre del 2027.
¿Qué jugador sale como parte de la operación?
Nicolás Meriano sale hasta el 31/12/2026 con opción de compra.