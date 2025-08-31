En la previa del partido ante Defensa y Justicia, Belgrano anunció la llegada de Alexis Maldonado como nuevo refuerzo.

El "Pirata" adquirió el 80% de la ficha del defensor que llega desde Banfield en 500.000 dólares, con vínculo hasta 31/12/2027.

Alexis Maldonado es nuevo jugador de Belgrano



El Club Atlético Belgrano informa la compra del defensor Alexis Maldonado y el préstamo de Nicolás Meriano.



Belgrano adquirió el 80% de la ficha de Maldonado en 500.000 dólares, con vínculo hasta 31/12/2027 y será presentado… pic.twitter.com/xKRpYmAp7u — Belgrano (@Belgrano) August 31, 2025

El jugador será presentado oficialmente cuando llegue a Córdoba.

La operación incluye la salida de Nicolás Meriano hasta el 31/12/2026, sin cargo y con opción de 1.200.000 dólares por el 80% de la ficha.

Por ese motivo, el defensor no fue convocado para jugar ante Defensa y Justicia.

