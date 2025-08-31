Belgrano anunció la llegada de Alexis Maldonado como nuevo refuerzo
El defensor llega al "Pirata" desde Banfield. Nicolás Meriano se marcha al "Taladro".
31/08/2025 | 16:49Redacción Cadena 3
FOTO: Alexis Maldonado, refuerzo de Belgrano.
En la previa del partido ante Defensa y Justicia, Belgrano anunció la llegada de Alexis Maldonado como nuevo refuerzo.
El "Pirata" adquirió el 80% de la ficha del defensor que llega desde Banfield en 500.000 dólares, con vínculo hasta 31/12/2027.
Alexis Maldonado es nuevo jugador de Belgrano— Belgrano (@Belgrano) August 31, 2025
El Club Atlético Belgrano informa la compra del defensor Alexis Maldonado y el préstamo de Nicolás Meriano.
Belgrano adquirió el 80% de la ficha de Maldonado en 500.000 dólares, con vínculo hasta 31/12/2027 y será presentado… pic.twitter.com/xKRpYmAp7u
El jugador será presentado oficialmente cuando llegue a Córdoba.
La operación incluye la salida de Nicolás Meriano hasta el 31/12/2026, sin cargo y con opción de 1.200.000 dólares por el 80% de la ficha.
Por ese motivo, el defensor no fue convocado para jugar ante Defensa y Justicia.
