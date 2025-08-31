En vivo

Deportes

Belgrano anunció la llegada de Alexis Maldonado como nuevo refuerzo

El defensor llega al "Pirata" desde Banfield. Nicolás Meriano se marcha al "Taladro". 

31/08/2025 | 16:49Redacción Cadena 3

FOTO: Alexis Maldonado, refuerzo de Belgrano.

En la previa del partido ante Defensa y Justicia, Belgrano anunció la llegada de Alexis Maldonado como nuevo refuerzo.

El "Pirata" adquirió el 80% de la ficha del defensor que llega desde Banfield en 500.000 dólares, con vínculo hasta 31/12/2027.

El jugador será presentado oficialmente cuando llegue a Córdoba.

La operación incluye la salida de Nicolás Meriano hasta el 31/12/2026, sin cargo y con opción de 1.200.000 dólares por el 80% de la ficha.

Por ese motivo, el defensor no fue convocado para jugar ante Defensa y Justicia.

Lectura rápida

¿Qué anunció Belgrano? La llegada de Alexis Maldonado como nuevo refuerzo.

¿Quién es el nuevo refuerzo? Alexis Maldonado, defensor que llega de Banfield.

¿Cuánto pagó Belgrano por el jugador? 500.000 dólares por el 80% de la ficha.

¿Qué pasará con Nicolás Meriano? Saldrá a préstamo hasta el 31/12/2026 sin cargo.

¿Por qué no fue convocado Meriano? No fue convocado para jugar ante Defensa y Justicia.

