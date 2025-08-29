Barras de Belgrano e Instituto no podrán ingresar banderas ni bombos en Santa Fe

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe anunció sanciones a los hinchas de Belgrano e Instituto. A partir de ahora, los seguidores de ambos equipos no podrán ingresar a partidos en la provincia, con banderas e instrumentos, por un período de dos años.

La medida responde, según fuentes oficiales, a la utilización de pirotecnia en las tribunas, en tres partidos que esos equipos jugaron en la provincia santafesina, por Copa Argentina. Los encuentros en cuestión son:

• 16 de abril – Belgrano vs Real Pilar (en el estadio de Atlético de Rafaela)

• 3 de julio – Instituto vs Huracán (en el estadio de Newell’s)

• 1 de agosto – Belgrano vs Independiente (en el estadio de Rosario Central)

Si bien la sanción no prohíbe el ingreso de hinchas del Pirata y de la Gloria, busca desalentar que se organicen partidos de esos equipos dentro de la provincia de Santa Fe.

La decisión se implementa para mitigar la tensión durante los partidos que se disputen en Santa Fe, Rosario o Rafaela.

Informe de Matías Arrieta.