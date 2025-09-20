En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Atlético Tucumán sorprende a River y le gana desde el arranque: seguilo en vivo

El encuentro, que se disputa desde las 21:15, corresponde a la novena fecha del Torneo Clausura. Transmite Cadena 3.

20/09/2025 | 21:30Redacción Cadena 3

FOTO: River va por la recuperación ante Atlético Tucumán.

River visita este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de reponerse luego de la dura derrota que sufrió ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las 21:15, se lleva a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

Seguí la transmisión de Cadena 3:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el 1-0 para Atlético Tucumán sobre River a los 12 minutos de juego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El delantero Leandro Díaz había marcado el 1-0 para Atlético Tucumán ante River, tras un tiro de esquina al área, el ex atacante de Lanús cabeceó en el área chica y anotó, pero el árbitro Facundo Tello anuló el tanto a instancias del VAR por fuera de juego de Díaz.

Cómo llegan ambos equipos

River llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B con nueve puntos, lo que le daría la clasificación a los playoffs, aunque está todo tan ajustado que una derrota lo podría dejar penúltimo, solo por delante de Independiente.

En la última fecha el “Decano”, que tiene como director técnico a Lucas Pusineri, cayó 2-0 en Rosario frente a Newell's.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho