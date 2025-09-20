Atlético Tucumán sorprende a River y le gana desde el arranque: seguilo en vivo

River visita este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de reponerse luego de la dura derrota que sufrió ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las 21:15, se lleva a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

Seguí la transmisión de Cadena 3:

El defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el 1-0 para Atlético Tucumán sobre River a los 12 minutos de juego.

HAY GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN ? Mala salida de Ledesma y Ferreira aprovechó para el 1-0 ante River



Leandro Díaz había marcado el 1-0 para Atlético Tucumán ante River, tras un tiro de esquina al área, el ex atacante de Lanús cabeceó en el área chica y anotó, pero el árbitro Facundo Tello anuló el tanto a instancias del VAR por fuera de juego de Díaz.

El delantero Leandro Díaz había marcado el 1-0 para Atlético Tucumán ante River, tras un tiro de esquina al área, el ex atacante de Lanús cabeceó en el área chica y anotó, pero el árbitro Facundo Tello anuló el tanto a instancias del VAR por fuera de juego de Díaz.

Cómo llegan ambos equipos

River llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B con nueve puntos, lo que le daría la clasificación a los playoffs, aunque está todo tan ajustado que una derrota lo podría dejar penúltimo, solo por delante de Independiente.

En la última fecha el “Decano”, que tiene como director técnico a Lucas Pusineri, cayó 2-0 en Rosario frente a Newell's.

