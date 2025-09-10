Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

FOTO: La selección de Messi terminó primera en la tabla de posiciones.

A pesar de caer 1-0 ante Ecuador en la última fecha, la Selección Argentina de Lionel Scaloni reafirmó su dominio al finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con 38 puntos, el equipo bicampeón del mundo le sacó una diferencia de nueve unidades a su escolta, Ecuador, consolidando una performance notable.

El camino del equipo de Scaloni en esta competición incluyó 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas en 18 partidos.

Esta marca, aunque no superó el récord de 39 puntos logrado en el camino a Qatar 2022, se mantuvo como una de las mejores de la historia reciente del combinado nacional.

La comparación con los 28 puntos de las Eliminatorias 2018 bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli demuestra la consistencia y el éxito del actual proceso.

Con la fase de clasificación finalizada, seis selecciones de la región aseguraron su boleto directo para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Las plazas se las quedaron Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Además, la región tendrá una oportunidad más: Bolivia logró un puesto para disputar el Repechaje tras vencer a la selección de Brasil en la última jornada.

Así quedó la tabla final de las Eliminatorias Sudamericanas:

Argentina (38 puntos)

Ecuador (29)

Colombia (28)

Uruguay (28)

Brasil (28)

Paraguay (28)

Bolivia (20) / Repechaje

Venezuela (18)

Perú (12)

Chile (11)