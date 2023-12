Aseguran que Manchester City "trabaja arduamente" para quedarse con Echeverri

Manchester City "trabaja arduamente" para asegurarse al talento argentino Claudio "Diablito" Echeverri, futbolista de River Plate y del seleccionado Sub 17.

La prensa europea afirma que el City intentará "en los próximos días o semanas" acordar la compra por un monto cercano a su cláusula de salida en River (25 millones de euros) para incorporarlo en seis meses o un año.

Echeverri, de 17 años, ligado al club de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2024, sacudió al "Mundo River" cuando adelantó que no renovará su contrato más allá de ese plazo para favorecer su salida a Europa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Después del Mundial Sub 17 en Indonesia, donde brilló con cinco goles y una asistencia en siete partidos, el DT de Barcelona, Xavi Hernández, aceptó el interés por ficharlo pero esta semana tomó fuerza la información de que el futuro del "Diablito" estará en la Premier League.

"Manchester City presiona y avanza para contratar al talento argentino Claudio Echeverri mientras continúan los contactos entre los clubes y con el jugador", publicó el italiano Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias del mercado del fútbol mundial.

/Inicio Código Embebido/

???? Manchester City keep pushing to sign Argentinian talent Claudio Echeverri from River as contacts continue on both club and player side. ????



Chelsea are still keen and interested.



???? No changes on Barcelona stance: he’s highly rated — but deal difficult due to FFP issues. pic.twitter.com/oFsev4N2B0