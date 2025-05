Arsenal venció al Newcastle y aseguró su presencia en la próxima Champions

Arsenal venció este domingo como local por 1-0 al Newcastle en un partido correspondiente a la trigésimo séptima fecha de la Premier League, llevado a cabo en estadio Emirates, y aseguró su presencia en la próxima Champions League.

El único gol del encuentro para el conjunto de Londres lo convirtió el mediocampista inglés Declan Rice, a los 10 minutos del segundo tiempo.

¡PERO POR FAVOR, QUÉ GOLAZO DE DECLAN RICE! El mediocampista del Arsenal la agarró de lleno y puso el 1-0 vs. Newcastle.



?? Mirá la #Premier por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/x2qGd8xVGP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2025

Con este resultado, el elenco dirigido por el español Mikel Arteta sentenció la segunda plaza de la Liga inglesa con 71 puntos y una jornada por delante, donde deberá visitar al descendido Southampton (20°) el próximo domingo desde las 12:00, con todos los demás duelos en simultaneo.

Por su parte, “Las Urracas” quedaron en la tercera posición con 66 unidades y se jugarán la clasificación al torneo más importante del continente europeo frente al Everton (13°), como local, en el mismo día y horario.

Si deberían darse una serie de resultados para que los comandados por Eddie Howe no disputen la Champions League, una derrota podría derivar en la catástrofe. En caso que el Newcastle pierda, deberá aguardar a que Aston Villa (vs. Bournemouth) o Manchester City (vs. Fulham) o Nottingham Forest y Chelsea -se miden entre si -ganen sus respectivos encuentros.

El tanto que destrabó el encuentro lo marcó el volante británico cuando recibió un pase del noruego Martin Odegaard en el borde del área y sacó un derechazo potente para batir al arquero Nick Pope y darle el triunfo a los “Gunners”.

Por otro lado, la jornada del domingo tuvo otros encuentros interesantes en los que Everton se impuso 2-0 ante Southampton, Nottingham Forest hizo lo propio frente a West Ham por 2-1, mientras que Fulham y Leicester City sumaron de a tres contra Brentford (3-2) y Ipswich Town (2-0), respectivamente.

