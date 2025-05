Publicaron un ranking con los mejores de la historia: en qué puesto está Messi

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) publicó recientemente un ranking con los diez mejores futbolistas de la historia y rápidamente se generó polémica en redes sociales.

Mientras que el astro argentino Lionel Messi, máximo ganador de títulos y de balones de oro, se quedó con el primer puesto de la nómina, su rival más cercano Cristiano Ronaldo no ingresó ni siquiera al Top 3.

IFFHS ALL TIME TOP 10

