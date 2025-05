Messi recordó su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo: "Fue muy linda"

Aunque la batalla por el trono del fútbol mundial entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedó atrás, el recuerdo sigue más vivo que nunca. En una reciente entrevista con la cuenta oficial del Balón de Oro, el capitán de la Selección argentina rememoró con respeto y admiración la competencia feroz, pero deportiva, que protagonizaron junto al astro portugués durante más de una década.

Entre 2008 y 2023, ambos dominaron el mundo del fútbol, ganando 13 Balones de Oro entre los dos (8 para Messi, 5 para Cristiano) y dejando una huella imborrable en la historia del deporte.

8???? for Messi & 5???? for Ronaldo.



Messi reflects on his immense rivalry with Ronaldo for the Ballon d'Or. Between 2008 and 2023, they won the trophy 13 times! What is your favourite memory of the battle between the two most successful Ballon d'Or winners?#ballondor pic.twitter.com/9CVkK1pqwn